Vacances, avion, hôtel pas cher ? Comparez avec le site Bourse des Vols !

Lorsqu’il s’agit de prendre le large, chacun a ses petites astuces, mais s’il y a bien un site qui peut mettre tout le monde d’accord c’est Bourse des Vols : un site français spécialisé dans la comparaison et la réservation de vols, d’hôtels et de locations de voitures…

Bourse des Vols est un site français qui est une agence de voyages en ligne. Cette plate-forme permet aux internautes de rechercher et de comparer les tarifs de vols proposés par différentes compagnies aériennes, ainsi que de trouver des offres pour des hébergements et des locations de voitures dans diverses destinations. D’accord, mais qu’est-ce qui le démarque des autres ?

Des promos toute l’année

A priori, Bourse des Vol ne réinvente pas la roue avec une formule qui fonctionne : entrez la ville de départ, la destination, les dates de voyage, le nombre de passagers. En fonction de ces informations, le site affiche une liste de résultats avec les différentes options de vols disponibles, triées par prix et horaires. Le site propose également des services de réservation pour les hôtels et les locations de voitures, ce qui permet aux utilisateurs de planifier facilement leur voyage complet à partir d’une seule plate-forme. Vous ne savez pas où aller ? Bourse des Vols vous propose régulièrement des promotions : Canada, Autriche, Thaïlande, Népal, USA… Il suffit de regarder régulièrement les nouveautés et de se jeter sur la bonne occasion !

Des vols prix cassé pour remplir les avions !

On trouve aussi des séjours « coup de cœur ». Il s’agit généralement de formule ou de vol pour des destinations lointaines, normalement chères, mais ici abordables à condition de ne pas choisir ses dates. Car c’est un peu le concept de ce site : obtenir les meilleurs prix à condition de « remplir » un avion. En effet, les compagnies aériennes n’aiment pas trop voler « à vide » et préfèrent rogner sur leurs marges pour garder leur « slot » dans les aéroports internationaux. À vous d’en profiter ! Si vous avez envie d’Asie ou d’Afrique, Bourse des Vols propose aussi des destinations par continent. Vous pouvez aussi vous inscrire à leur newsletter pour recevoir les meilleures offres. Bien sûr, Bourse des Vols propose un SAV en français facilement joignable et toutes les garanties qu’on peut trouver chez une agence de voyages traditionnelle…