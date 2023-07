Unibet : pourquoi l’appli est n°1 sur les paris sportifs ?

Si Unibet est le site de référence pour le pari sportif en ligne, ce n’est pas pour rien. Il propose énormément de sports différents et des types de paris allant du plus simple au plus technique. Une destination de choix pour les parieurs. Voyons cela…

Unibet est un site de paris en ligne bien établi qui propose une large gamme de discipline et compétitions sur lesquelles parier. Même en ce moment avec la « pause » estivale, le site propose des paris sur la Coupe du Monde féminine, les matchs amicaux de préparation, les qualifications de la Ligue des Champions, la F1, le rugby, le tennis, le cyclisme, etc. Unibet propose des paris sur une multitude de sports et d’événements à travers le monde.

Comme de nombreux sites de paris en ligne, Unibet offre des bonus pour attirer de nouveaux joueurs. En ce moment, en ouvrant un compte sur Unibet avec 100 €, vous avez le droit à 100 € de paris offerts ! Vous perdez ? Et alors ? Si vous gagnez par contre, vous démarrez avec un sacré pactole de départ ! Bien sûr vous pouvez commencer avec moins d’argent : vous doublerez de toute façon votre capital.

Trois bonus c’est mieux !

Mais Unibet c’est aussi un site de poker et de courses hippiques. Bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’y mettre les pieds si vous n’en avez pas envie. Les applis sont séparées même si vous pouvez tout faire depuis la même appli. La bonne nouvelle c’est que vous cumulez les 3 bonus à l’inscription : jusqu’à 100 € de bonus pour les paris, mais aussi 250 € pour le poker (+2 tournois) et 20 € de bonus sur votre premier pari hippique. Unibet propose une plateforme conviviale et facile à utiliser, que ce soit sur ordinateur ou sur appareils mobiles. Cela permet aux joueurs de placer des paris en toute simplicité, même en vacances ou en déplacement. L’appli est très bien faite et le site propose un programme de fidélité pour récompenser les joueurs réguliers. Ces programmes peuvent offrir des avantages tels que des paris gratuits, des bonus spéciaux et des cadeaux.

Notez aussi que Unibet propose ce qu’on appelle des « cotes boostées » : celles-ci sont plus généreuses que les autres. Pour les activer, il faudra les grouper par 3. Si vous pariez sur 3 matchs, la cote globale peut s’envoler et vos gains aussi ! À cela viennent s’ajouter les paris en direct et les « cash out ». En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez retirer un pari en cours si le score est en votre défaveur. Top !

Jouez sans attendre la validation de votre compte !

Pour s’inscrire, il faut absolument être âgé de plus de 18 ans. Pour les dépôts et les retraits, il faudra juste entrer votre RIB et justifier de votre identité. Le plus simple est de scanner ou de photographier votre carte d’identité, carte de séjour ou permis de conduire et de l’envoyer par Internet. Le temps de traitement dépasse rarement les 2 jours, mais la bonne nouvelle c’est que vous n’avez pas à attendre ce délai pour jouer !