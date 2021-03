Trouvez un partenaire potentiel en toute sécurité avec FeelAgain

Vous cherchez à vous faire de nouveaux amis à l’ère du coronavirus ? Les médecins déconseillent évidemment de voir des inconnus en personne en ce moment, mais il est toujours possible de rencontrer et chatter via FeelAgain, une application de rencontres en ligne simple et sécurisée.

FeelAgain est une application où il ne s’agit pas bêtement de faire son choix sur la base de quelques photos et d’une biographie en ligne. Une analyse poussée menée par FeelAgain a montré que les personnes Scandinaves de plus de 30 ans sont très demandeuses d’une nouvelle application de rencontre. Dans cette partie du globe, le non-épanouissement dans la vie de famille est un problème de plus en plus présent.

C’est pourquoi nous avons développé une application simple et pratique qui n’est pas surchargée de fonctions redondantes. De plus, nous avons aussi créé une fonctionnalité contre la fraude qui permet de vérifier les utilisateurs selon un certain nombre de paramètres (financiers, originalité de leur photo de profil, etc.) Ainsi, cela nous aide à limiter les actions frauduleuses de tiers qui pourraient se livrer à des activités illégales. Nous allons investir davantage de ressources financières et humaines pour créer une communauté d’utilisateurs en qui vous pouvez avoir confiance.

FeelAgain, une application simple, pratique et sécurisée

Un mode unique “FeelAgain Safe” vise à assurer la sécurité et garantit que vous ne serez pas contacté par un faux compte. Quant à l’interface utilisateur de l’application elle-même, nous tenons bien sûr compte du jugement et de la perception qu’en ont nos clients. L’application propose des lignes claires et nettes, une interface simple et conviviale avec uniquement les fonctions nécessaires.

Deuxièmement, il n’y a pas de publicité ou de notifications ennuyeuses concernant l’abonnement et d’autres éléments distrayants devant les yeux. Les utilisateurs seront toujours au courant des événements, car toutes les activités principales sont toujours affichées dans les notifications du menu principal. Et enfin, nous prévoyons de développer activement la communication entre nous et nos utilisateurs via notre page Facebook pour recueillir leurs souhaits et annoncer les nouveautés concernant notre projet.

Une application basée sur les particularités culturelles

Dans l’application Feel Again, nous donnons aux gens la possibilité de communiquer facilement avec d’autres personnes et de se faire des amis sans référence au sexe. Vous rencontrez simplement de nouvelles personnes et vous communiquez avec elles sans stéréotypes. Vous pouvez non seulement trouver l’amour ou de nouveaux bons amis, mais aussi des compagnons pour la randonnée ou le sport par exemple.