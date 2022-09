Trois applis pour retoucher vos photos comme un pro (ou presque) !

La retouche avec Photo Editor Pro – Polish

Photo Editor Pro est l’une des meilleures applications de sa catégorie pour retoucher ses photos et prendre des selfies ! Le développeur de cette appli n’est autre que la célèbre société américaine spécialisée dans les logiciels de montage vidéo : InShot Inc. Elle est disponible sur le catalogue Play Store.

À partir d’une simple photo, l’appli est capable de concevoir la version “Cartoon” d’un visage. Mais elle offre des fonctionnalités encore plus intéressantes, comme la possibilité de lisser la peau, de supprimer d’une photo tous les boutons apparents et d’ajuster les traits du visage pour obtenir de meilleurs selfies. Une fois votre création achevée, il est même possible de la publier en haute résolution sur vos réseaux sociaux favoris : TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram ou encore WhatsApp.

L’application professionnelle PhotoRoom Studio Photo

Ce module est extraordinaire pour transformer n’importe quelle photo en image de qualité professionnelle. Un de ses atouts : il est capable de supprimer l’arrière-plan d’une photographie et de le remplacer par un nouveau fond plus approprié.

PhotoRoom Studio Photo vous offre également un paquet d’autres fonctionnalités : brouillage de l’arrière-plan photo, amélioration de l’éclairage, ajout de texte ou de logos. Elle est même utilisée par des professionnels du Web pour éditer les images des produits, éditer des bannières YouTube ou Facebook et améliorer des portraits pour documents d’identité.

Transformez vos vieilles photos avec Pixelup – AI Photo Enhancer

C’est l’une des meilleures applications pour enrichir les vieilles photos qui traînent dans votre grenier. L’application se charge d’améliorer la qualité des clichés, de restaurer de vieilles images, de colorier des portraits en noir et blanc, d’améliorer les détails des visages présents sur les photographies ou encore de réduire le flou des photos prises de nuit.

Pixelup semble particulièrement efficace pour améliorer les traits du visage sur une diapositive, ainsi que pour procéder à des ajustements de couleur. En revanche, la version gratuite est surchargée de publicité, ce qui affecte beaucoup l’utilisation.