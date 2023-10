Transférer WhatsApp directement d’un iPhone vers Android

Le passage d’un iPhone ou d’un autre téléphone à un smartphone Android est un pas de géant, mais elle peut également être source de stress lorsque l’on s’occupe du transfert de ses données essentielles, telles que les messages WhatsApp. Heureusement, dans cet article, nous allons explorer en détail la manière de transférer WhatsApp de votre iPhone ou de votre smartphone Android vers un nouvel appareil Android sans tracas ni complications. Que vous envisagiez de faire le saut vers Android pour la première fois ou que vous souhaitiez simplement migrer vers un nouveau téléphone Android, suivez nos étapes simples pour garantir une transition en douceur de vos conversations, photos et vidéos précieuses. Découvrez comment transférer WhatsApp iPhone/Android vers Android et ne laissez pas le changement de plateforme vous priver de l’accès à vos précieuses conversations.

Transférer WhatsApp iPhone/Android vers Android avec une seule application – DroidKit

DroidKit est un outil développé par iMobie permettant de réaliser différentes tâches comme le déverrouillage d’écran sans code, la récupération des données, le contournement FRP et le transfert direct de données entre iPhone/Android vers Android et cela comprend également les conversations WhatsApp. Que vous ayez un iPhone ou un smartphone Android, et que vous souhaitez passer à un nouveau téléphone Android, DroidKit peut transférer les données WhatsApp en quelques clics seulement.

Avantages de DroidKit :

Prend en charge le transfert de tout le contenu WhatsApp d’iPhone ou Android vers Android, y compris les messages WhatsApp, les journaux d’appels, les photos, etc.

Prend en charge tous les appareils Android et iOS, y compris les derniers systèmes et modèles Android 13 et iOS 17.

Vitesse de transfert rapide, l’opération est simple et n’écrase pas les données existantes.

Aucune limite de mémoire si on compare avec l’espace de stockage gratuit sur Google Drive et iCloud qui est limité.

Découvrez comment transférer WhatsApp iPhone/Android vers Android directement via DroidKit :

Avant tout, veuillez installer DroidKit sur votre PC/Mac puis exécutez-le.

Ensuite, sélectionnez Gestionnaire Données puis tapez sur Gestionnaire WhatsApp.



Après cela, sélectionnez WhatsApp vers l’appareil et cliquez sur Transférer.



Maintenant connectez votre iPhone/Android et votre nouveau téléphone Android au PC puis cliquez sur Transférer. Note : si vous allez transférer WhatsApp d’Android vers Android, veuillez sélectionnez l’appareil cible et l’appareil source avant de commencer.



En outre, veuillez suivre les captures d’écran affichées sur DroidKit pour sauvegarder WhatsApp. Puis cliquez sur Suivant. Note : si vous avez déjà sauvegardé vos données WhatsApp, passez cette étape et cliquez sur Suivant.



Enfin, attendez jusqu’à la fin du transfert.



Transférer WhatsApp Android vers Android via sauvegarde – Google Drive

Il s’agit de la méthode officielle qui permet de transférer WhatsApp Android vers Android. Cependant, elle est un peut compliquée par rapport à DroidKit qui fait un transfert direct car vous devez d’abord sauvegarder WhatsApp sur Google Drive puis restaurer la sauvegarde sur le nouveau téléphone Android.

Voici ci-dessous comment transférer WhatsApp Android vers Android via la sauvegarde Google Drive :

Sauvegarde :

D’abord, ouvrez WhatsApp sur l’ancien téléphone puis cliquez sur votre image.

Cliquez ensuite sur Discussions puis sur Sauvegarde des discussions.

Enfin, appuyez sur sauvegarder et sélectionnez le compte Google.



Restauration

Sur le nouveau téléphone, connectez-vous au même compte Google utilisé sur l’ancien téléphone.

Désinstallez puis installez WhatsApp depuis le Google Play Store.

Enfin, lors de la configuration, une invite va s’afficher indiquant une sauvegarde trouvée, appuyez sur Restaurer.



Transférer WhatsApp iPhone vers Android via sauvegarde – iCloud

Transférer vos conversations WhatsApp de votre iPhone vers un téléphone Android via une sauvegarde iCloud peut être un processus difficile, car WhatsApp ne propose pas une fonction de transfert direct entre ces deux plateformes. Cependant, il existe des étapes que vous pouvez suivre pour essayer de réaliser cette transition. Gardez à l’esprit que cela peut ne pas être parfait, et certains messages ou médias peuvent être perdus en cours de transfert. Si vous souhaitez transférer WhatsApp iPhone vers Android directement et plus facilement, utilisez DroidKit.

Voici les étapes générales que vous pouvez suivre pour transférer WhatsApp d’iPhone vers Android via une sauvegarde iCloud :

Sauvegarde WhatsApp sur votre iPhone :

Assurez-vous que WhatsApp est installé sur votre iPhone.

Lancez WhatsApp, rendez-vous sur Réglages > Discussions > Sauvegarde, puis appuyez sur « Sauvegarder maintenant ». Attendez que la sauvegarde se termine.



Transférez la sauvegarde sur votre Android :

Sur votre iPhone, allez dans Réglages > Compte > Changer de téléphone et suivez les instructions pour connecter votre compte WhatsApp à un nouvel appareil. Vous aurez besoin d’un câble USB-C à Lightning ou d’un adaptateur pour connecter les deux téléphones.

Suivez les instructions pour transférer votre sauvegarde WhatsApp de l’iPhone vers l’Android.

Configuration de WhatsApp sur Android :

Ouvrez WhatsApp sur Android, vérifiez votre numéro de téléphone et suivez les étapes pour restaurer les conversations à partir de la sauvegarde.

Une fois la restauration terminée, WhatsApp sur Android devrait ressembler à WhatsApp sur votre iPhone, avec vos conversations et médias récents.

FAQs

Voici ci-dessous quelques questions posées souvent par les utilisateurs qui souhaitent transférer les données WhatsApp iPhone/Android vers Android.

Comment faire pour changer d’Android et garder toutes les données ?

Il est possible de garder toutes vos données personnelles si vous souhaitez changer votre téléphone Android. Dans ce cas, vous aurez besoin de sauvegarder toutes vos données sur votre PC ou les transférer directement sur votre nouveau téléphone. Vous pouvez utiliser DroidKit pour sauvegarder vos données ou les transférer vers un autre téléphone, cet outil peut même transférer les contacts, SMS, journal d’appel, données WhatsApp et tous les autres types de données.

Est-ce que DroidKit est fiable ?

DroidKit est un logiciel développé par iMobie. Il s’agit d’une société très connue qui développe des logiciels permettant d’aider les utilisateurs iOS et Android à régler leurs problèmes. Parmi ses logiciels il y a AnyDroid, AnyTrans, AnyFix et enore plus. Pour répondre à la question, des millions d’utilisateurs à travers le monde entier utilisent les logiciels d’iMobie et cela comprend également DroidKit. Alors, OUI, DroidKit est fiable.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, il est possible de transférer WhatsApp Android vers Android via la sauvegarde Google Drive. Cependant, afin de transférer directement les données WhatsApp d’un téléphone à un autre, vous aurez besoin de DroidKit. Ainsi, avec DroidKit, vous pouvez même transférer WhatsApp iPhone vers Android en quelques clics seulement. Le transfert comprend l’historique des messages, les photos/vidéos, messages vocaux, et les pièces jointes.

