Transcription et sous-titrage : la solution HappyScribe

Les services de transcription francais jouent un rôle essentiel dans de nombreux domaines tels que la recherche, l’éducation, le journalisme, la justice, la médecine, etc. Ils consistent à convertir des enregistrements audio ou vidéo en texte écrit, ce qui facilite la compréhension, l’analyse et la diffusion de l’information.

La transcription permet d’offrir un accès équitable à l’information pour les personnes sourdes ou malentendantes et elle permet d’analyser plus facilement des données scientifiques. Il est en effet plus facile de commenter sur du texte que sur une bande-son. Les services de transcription permettent de créer des archives écrites, précises et détaillées. Cela peut être utile dans le cadre de réunions, de conférences, de séminaires ou de procédures légales.

Transcription et sous-titrage

La transcription écrite facilite l’édition, la révision et la traduction de contenu. Les éditeurs peuvent travailler plus efficacement sur du texte, tandis que les traducteurs peuvent utiliser les transcriptions comme point de départ pour traduire le contenu dans d’autres langues. Transcrire une source audio permet aussi aux étudiants d’accéder à des supports de cours et à des ressources pédagogiques sous forme de texte, ce qui facilite la prise de notes, la compréhension et la révision. Ce procédé est aussi utilisé par les journalistes et encore plein d’autres métiers. Le problème c’est que la transcription est un processus long et coûteux. Heureusement pour les personnes souhaitant transcrire de l’audio vers un texte écrit, il existe HappyScribe qui s’occupe de vos transcriptions et de vos sous-titrages.

Un outil de transcription complet

Pas besoin de chercher la bonne personne sur LeBonCoin ou de faire confiance à une agence coûteuse. Le logiciel de HappyScribe permet de transformer n’importe quelle source audio en seulement quelques minutes avec une précision de 85%. Si vous optez pour notre service de transcription professionnel, votre transcription sera prête dans les 24 heures avec une précision d’au moins 99%. Il est possible de récupérer le contenu de votre fichier audio ou vidéo vers 45 formats différents : TXT, DOCX, PDF et même SRT pour l’implémentation de sous-titres dans une vidéo. Le fichier final peut aussi inclure un horodatage précis et le nom des locuteurs pour faciliter la compréhension. Vous n’avez pas le fichier source ? HappyScribe permet d’importer depuis YouTube, Google Drive, Zoom, Dropbox ou n’importe quelle URL.

Des prix abordables et un essai gratuit !

Et le moins qu’on puisse dire c’est que HappyScribe n’est pas un service dispendieux. Il est possible d’essayer la transcription automatique gratuitement pour se faire une idée (quelques minutes par mois), mais pour un service plus complet, la version payante commence avec une formule à 10€/mois (120 € pour toute une année). Il suffit de s’inscrire pour un essai gratuit alors tentez l’expérience !