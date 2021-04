Top 5 des meilleures applis Android pour la méditation

Après notre sélection des meilleures applications pour cuisiner et pour jardiner, concentrons-nous ce jeudi 29 avril 2021 sur une autre discipline : la méditation. En cette période compliquée, nous sommes régulièrement soumis au stress et aux angoisses, que ce soit à cause du travail, de la famille, de la situation économique et bien d’autres facteurs. Pour soulager notre anxiété, la méditation peut être un remède salvateur. Ces 5 applications Android vous aideront à trouver la voie de l’apaisement.

► Petit BamBou : la référence

Dans le domaine, l’application Petit BamBou est un incontournable, qui a d’ailleurs reçu le prix Top Santé 2021 dans la catégorie Service et High Tech. Si vous n’y connaissez rien en méditation, l’appli Petit BamBou vous prendra par la main via plus de 2000 séances de méditation, le tout traduit en six langues. Le programme découverte, qui consiste en 8 séances gratuites, vous apprendra les bases de cette discipline : la respiration, les émotions, les pensées et les sensations physiques.

Vous pourrez ensuite choisir de méditer sur des thèmes précis comme le lâcher prise, le stress, la joie, l’anxiété, la peur ou encore les difficultés au travail et au sein du couple. Afin de vous proposer les meilleures conditions, l’appli propose également de nombreux outils gratuits, comme des sons d’ambiances et des musiques relaxantes, ou encore des « méditations du jour » de durée variable (entre 8 et 16 minutes). Un must have.

► Mind : l’appli parfaite pour les petits

Tout comme Petit BamBou, l’application Mind se veut être une excellente porte d’entrée vers la méditation. Les néophytes pourront apprendre les bases via le Programme Start qui comprend 7 séances d’initiation. L’un des points forts de Mind est de proposer une approche ludique de la méditation, via des jeux et des ateliers. En outre, l’appli n’oublie pas nos enfants, qui peuvent eux aussi être soumis au stress et aux angoisses en cette période de crise sanitaire.

La rubrique Kids abrite ainsi quatre programmes composés de méditations guidées, du yoga, des contes et des jeux conçus par la spécialiste Eline Snel, auteure du best-seller Calme et Attentif comme une grenouille. De quoi permettre à vos enfants de retrouver une certaine sérénité en ces temps compliqués. Vous pourrez essayer l’application gratuitement pendant 7 jours, il faudra ensuite réfléchir à prendre un abonnement (6,99 € par mois) si vous souhaitez profiter de l’ensemble des services offerts par Mind.

► Calm : pour une meilleure qualité du sommeil

À l’inverse de la majorité des applis dédiées à la méditation, Calm base 60% de son usage autour du sommeil. En effet, les exercices proposés par Calm vont avant tout vous aider à retrouver un meilleur sommeil. Si vos nuits sont agitées, retrouvez les bras de Morphée grâce à aux « Histoires pour dormir » contées par des comédiens célèbres comme Eva Green, que vous avez pu voir dans Casino Royale par exemple. Vous pourrez également compter sur de nombreux programmes de respiration et des musiques relaxantes composées ici encore par de grands noms comme Moby ou le groupe Sigur Ros. En cas de crise d’angoisse, cliquez sur l’onglet « Bulle d’oxygène » pour accéder à des exercices de respirations pensés pour faire redescendre la pression. Ici encore, vous pourrez vous essayer à Calm gratuitement pendant 7 jours, avant de devoir prendre un abonnement annuel de 35,99 €.

► HeadSpace : la méditation partout et n’importe quand

HeadSpace étonne par sa très large proposition d’exercices, de thèmes et d’outils. Cette application, co-développée par un ancien moine bouddhiste, dispose de près de 1000 heures de contenus adaptés selon vos états émotionnels et des situations précises (maladie, divorce, décès, etc.). On retrouve également tout un programme dédié à l’amélioration de la qualité du sommeil avec des contes, des exercices de respiration, et des musiques relaxantes sélectionnées notamment par le chanteur-compositeur américain John Legend. Autre point fort, découvrez de nombreuses techniques pour booster votre concentration et votre productivité. Des outils indispensables en cette période de télétravail, où les distractions multiples (smartphone, TV, console, enfants, bruit ambiant) peuvent rapidement avoir raison de vos performances.

► Namatata : la plus proche de vous

Dans l’application Namatata, son fondateur Antoine Gerlier vous invite à une initiation à la méditation via son approche et ses multiples expériences, saupoudrées de quelques anecdotes personnelles. Il faut dire que le monsieur est un professionnel, il est notamment le corédacteur de Méditer avec Namatata, écrit avec le docteur Bourgognon, psychiatre français spécialiste de la méditation. Pas à pas, Antoine Gerlier vous va guider tout au long des 400 méditations que proposent l’application. Ainsi, au gré des séances et de votre progression s’installe une sorte de lien avec vous et le narrateur, qui vous pousse naturellement à revenir pour en apprendre davantage sur vous et la méditation. Une approche humaine et personnelle qui permet à Namatata de se démarquer des autres applications dédiées à la méditation.

Téléchargez Namatata »