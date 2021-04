Top 5 des meilleures applis Android pour cuisiner

Trouver de nouvelles recettes, perfectionner ses techniques, éviter le gaspillage alimentaire, gérer son frigo et sa liste de course, voici notre Top 5 des applications pour la cuisine.

Après notre sélection des meilleures applications pour le ramadan et pour le jardinage, nous avons décidé de consacrer notre nouveau Top sur les meilleures applications de cuisine. Avec les confinements successifs, vous êtes nombreux à être passés derrière les fourneaux. Et que vous soyez un cuisinier débutant ou un véritable cordon bleu, il existe plusieurs applications Android à même de vous aider pour trouver de nouvelles recettes, perfectionner vos techniques, organiser votre liste de course, ou pour concocter des plats délicieux avec ce que vous avez dans votre frigo seulement ! Fini les Deliveroo et les Uber Eats à la chaîne, grâce à notre sélection, faites des économies et pensez à votre ligne et votre santé. Mettez votre tablier, c’est parti !

► Youmiam : l’incontournable

On commence par Youmiam. Cette application se veut particulièrement complète, ludique et intuitive. Vous pourrez faire votre choix parmi plus de 30 000 recettes, organisées selon différentes thématiques : veggie, vegan, rapide, facile, tendance, gastronomique, etc. L’une des principales forces de Youmiam, c’est bien son interface. En effet, le nouveau format visuel permet de repérer en un clin d’œil les ingrédients nécessaires à votre recette, tandis que les étapes sont particulièrement bien expliquées, images à l’appui. Mention spéciale pour la fonction liste de course, qui vous permet d’accéder à la liste des ingrédients nécessaires à l’élaboration de votre plat à tout moment, même sans connexion. Dernier point, l’application est totalement gratuite et sans publicité.

► Vegg’up : l’appli idéale pour les végétariens

Que vous soyez un végétarien à la recherche de nouvelles recettes, ou bien quelqu’un qui souhaite juste diminuer sa consommation de viande, Vegg’Up est fait pour vous. L’application propose des recettes personnalisées selon vos goûts et vos intolérances (au lactose par exemple) et offre même des conseils nutritionnels pour éviter toute carence. Si vous n’aimez pas les choux de Bruxelles, rassurez-vous l’appli ne vous proposera aucune recette avec ce légume. Au total, Vegg’Up abrite pas moins de 4000 recettes vegans et végétariennes.

► Marmiton : le grand classique

On ne présente plus Marmiton, le poids lourd des applications de recettes de cuisine. C’est simple, Marmiton dispose de plus de 55 000 recettes et ce chiffre ne cesse de s’agrandir, les internautes ayant la possibilité de partager leur propre création. Vous l’aurez compris, Marmiton est donc une source d’inspiration sans limites. L’application est plutôt simple à utiliser et se base avant tout sur l’échange entre les utilisateurs. On apprécie la possibilité de renseigner dans l’application les ingrédients que l’on possède déjà à la maison. L’appli se charge ensuite de vous proposer des recettes adéquates. Appliquez par ailleurs d’autres filtres, comme votre niveau en cuisine, ou encore votre budget. Un must-have.

► Frigo Magic : réalisez des plats d’exception avec ce qui traîne dans votre frigo !

Quelques fois, on ouvre son frigo et on se demande bien ce qu’on va pouvoir cuisiner avec les deux-trois ingrédients qui se courent après. Frigo Magic se charge justement de vous donner l’inspiration qui vous manque. Le principe est très simple : renseignez dans l’application les produits que vous avez dans votre frigo et vos placards, l’appli vous proposera ensuite plusieurs recettes réalisables en moins de 30 minutes seulement. Avec Frigo Magic, vous faites des économies et vous luttez contre le gaspillage. En plus, vous pouvez adapter les recettes disponibles selon votre régime alimentaire. Du tout bon !

► Bring! : la liste de course intelligente

Si vous en avez marre de trimballer ces foutues notes adhésives à chaque fois que vous allez faire vos courses, l’appli Bring! est faite pour vous. Elle vous fera gagner en temps fou en organisant vos différentes listes de course (pour la maison, pour une soirée, un évènement particulier, etc.). L’un des principaux intérêts de Bring! est de pouvoir partager sa liste de course avec sa famille et ses amis. Pratique pour se partager les tâches. On apprécie également le calendrier de saison, qui vous permet de consommer en respectant la saisonnalité des produits.