Jeux à boire : Les meilleures applis pour arroser l’apéro

Action ou Vérité Picole

Tout le monde connaît le jeu Action ou Vérité, celui-là même qui a tué des réputations ou au contraire dressé au rang de héros de biens discrets amis. Dans Action ou Vérité Picole , il s’agit d’ajouter un peu de piment en mixant ce jeu très connu avec un jeu à boire. Bizarrement, nous n’avons pas réussi à ajouter plus de trois participants. Commencez par entrer vos noms, puis chacun doit choisir entre action ou vérité. Dans cette dernière catégorie, on trouve des questions du genre : « Décris ta plus grande folie », « La chose la plus dégradante que tu as faite au lit »…