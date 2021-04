Top 5 des meilleures applications pour bricoler

Envie de redonner un coup de jeune à votre salon ? De moderniser votre cuisine ? De virer ce vieux carrelage immonde de votre salle de bain ? Voilà une manière intelligente d’utiliser son temps en cette période. Seulement et à l’instar de votre serviteur, il est possible que vos talents de bricoleur soient proches de zéro. Dans ce cas-là, pas de panique, certaines applications Android pourront vous aider à perfectionner vos techniques ou à trouver de l’aide. De quoi s’assurer des travaux efficaces et sans problème. Par ailleurs, retrouvez également sur Android MT nos sélections dédiées aux meilleures applications Android pour le jardinage, la cuisine ou encore pour la méditation.

► Stootie : la référence des petits travaux et services à domicile

Le principe de Stootie est simple : vous mettre en relation avec des milliers de professionnels et de prestataires en seulement 10 minutes. Les domaines dans lesquels vous pouvez faire appel à un artisan sont nombreux :

Bricolage : réparation d’électroménagers, plomberie, pose d’étagères, serrurerie, menuiserie, chauffage

Petits travaux : électricité, peinture, rénovation cuisine, pose de carrelages et de sols divers (parquets, moquettes, etc).

Déménagement : enlèvement d’encombrants, transport avec camion

Services divers à domicile : jardinage, ménage, aide à domicile, coiffure, cours à distance, coursier, etc.

La principale force de Stootie est son vaste réseau à votre disposition. Si vous habitez à Paris ou dans une autre grande ville française, il vous faudra moins de 30 minutes pour être mis en relation avec un professionnel. Il suffira de faire son choix dans la liste des « Stooters » proposés et de réserver en ligne via le paiement sécurisé.

► AlloVoisins : l’entraide entre voisins

AlloVoisins reprend le principe de Stootie, à la différence près que vous serez mis en relation avec des particuliers proches de chez vous, et non des professionnels. Il suffit de poster sa demande, et d’attendre la réponse des habitants de votre quartier. Une fois le contact habitué, convenez du montant de la rémunération et payez soit via le site, ou bien directement en main propre. À la fin de la prestation, vous avez la possibilité de noter votre voisin, une bonne manière d’indiquer aux autres utilisateurs si les services sont à la hauteur ou non.

► IZI by EDF : faites appel aux pros

IZI By EDF a l’avantage de vous mettre en relation avec des professionnels issus exclusivement du réseau d’EDF. Avec cette appli, vous pourrez facilement commander et planifier des prestations de petits travaux en plomberie, en jardinage, en peinture, en revêtements des sols, etc. Plus non négligeable, IZI by EDF prend en charge l’intégralité de l’intervention, entre la qualité de la prestation, le devis, le paiement, la planification et le service après-vente. En d’autres termes, vous avez juste à choisir le bon professionnel et laissez l’appli faire le reste.

► Lulu dans ma rue : le conciergerie 2.0

Disponible uniquement à Paris, Lulu dans ma rue modernise le concept de conciergerie en vous mettant en relation avec des particuliers débrouillards prêts à vous filer un coup de main, contre rémunération bien entendu. Effectuez votre demande de service sur l’app et vous serez mis en relation en quelques minutes avec le « Lulu » idéal pour le job. Concernant le paiement, vous serez débité directement sur votre CB à la fin de la prestation. L’un des principaux avantages de Lulu dans Ma Rue, ce sont évidemment les prix, bien moins chers que ceux pratiqués par des professionnels. Ici, le tarif ne pourra pas dépasser les 20 € la demi-heure. Pratique pour réaliser des petits travaux sans y laisser toutes ses économies.

► +7000 idées de bricolage

Malgré son titre pas séduisant pour un sou, +7000 idées de bricolage est une excellente source d’inspiration pour tous les amateurs de DIY ou Do It Yourself (faites-le-vous même en français). Comme son nom l’indique, l’appli abrite une multitude de projets pour des tables de chevet, des meubles de jardin, des vases à fleurs, des mosaïques ou encore des porte-clés. Le tout se veut très accessible, et chaque projet est bien expliqué étape par étape. Pour ceux qui ne jurent que par l’adage : « On n’est jamais mieux servi que par soi-même ».