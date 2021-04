Top 5 des applis pour faire du sport et rester en forme

En ce vendredi 23 avril 2021, on continue nos sélections thématiques des meilleures applications Android. Après les applis pour passer un bon ramadan, ou encore les meilleures applis pour cuisiner et jardiner, voici notre Top 5 des meilleures applications pour faire du sport à la maison ! Confinement oblige, les salles de sport et les clubs sont tous fermés. De fait, deux solutions s’offrent à vous : soit vous êtes un aficionado d’un jogging, soit vous décidez de faire de l’exercice à domicile.

Seulement, n’est pas coach sportif qui veut, et il peut être parfois compliqué de trouver des programmes adaptés à notre morphologie, à notre niveau, ou à nos différentes pathologies. Si vous voulez rester en forme à la maison, faites appel à ces 5 applications Android. Grâce à elles, vous atteindrez vos objectifs sans mettre un pied dehors !

► Nike Training Club : l’incontournable

Difficile de faire un Top des meilleures applications sportives sans parler de Nike Training Club. L’appli sponsorisée par la célèbre marque est une plateforme de fitness d’excellente qualité. On y trouve plus d’une centaine de programmes différents, avec des entraînements adaptés pour tous les espaces, avec ou sans équipement. Que vous soyez un sportif accompli ou un novice, ne vous inquiétez pas. L’appli propose des séances pour tous les niveaux (débutant, intermédiaire, avancé) et à des intensités variables (faible, moyenne, élevée). La force de l’appli est sa variété, entre des exercices pour la boxe, le yoga, le renforcement, l’endurance ou encore la mobilité.

► Freeletics : l’alternative à Nike

Freelectics, c’est l’autre poids lourd des applications sportives. Dans sa version gratuite, l’appli contient 22 HITT, des entraînements fractionnés de haute intensité, 27 exercices, 5 exercices d’échauffement, 20 séances audio, de la course, et quelques statistiques. Un moyen pour les utilisateurs de se faire une idée sur l’application, avant d’envisager de passer sur la formule premium, qui contient notamment un coach virtuel. Cet assistant s’assurera de vous proposer des exercices adaptés à votre niveau. Petit plus, pour les plus pressés, sachez que Freelectics propose des entraînements qui durent entre 5 et 30 minutes.

► 7 minutes Workout : pour les agendas chargés

Si vous enchaînez les grosses journées de travail et que vous n’avez que très peu de temps à accorder à l’exercice physique, on vous conseille de télécharger 7 minutes Workout. Le principe est simple, vous avez plusieurs programmes à votre disposition (classique, abdos, force, endurance, etc.) et chacun d’entre eux dure 7 minutes pas plus. Le but est donc de vous proposer une petite session quotidienne. L’interface est très claire, avec des schémas animés et des vidéos didactiques vous permettant de faire les mouvements sans erreur. Au gré des sessions, l’appli vous proposera de monter en difficulté.

► Train Sweat Eat : pour ceux qui veulent être accompagnés

Cette application a été développée par SissyMua, une influenceuse fitness reconnue. Le maître-mot de l’appli, c’est l’accompagnement. Que ce soit par Sissy ou d’autres experts, vous êtes suivis dans chaque activité. Les programmes se montrent variés entre du cardio, de la fitness, de la musculation, du kickboxing, du Bootcamp, du Yoga ou encore de la Méditation et de la danse. On apprécie également la présence d’une centaine de recettes adaptées selon vos objectifs sportifs (minceur, équilibré, plaisir, etc.). L’offre est sur abonnement, de 5,5 € à 14,90 € par mois, en fonction de votre durée d’engagement.

► Weasyo : l’appli idéale pour l’après-séance

Faire du sport c’est bien, mais il ne faut pas négliger l’après-séance, en l’occurrence les étirements. Si vous forcez trop durant l’effort, des douleurs et de fortes contractures peuvent très vite arriver. Weasyo est justement là pour vous aider à prendre soin de votre corps, après l’effort. Tous les exercices proposés ont été pensés par des kinésithérapeutes. Plusieurs volets sont à disposition : le volet santé vous proposera différents exercices pour soulager des douleurs dorsales, une sciatique, un torticolis ou une entorse par exemple. Quant au volet sport, les professionnels de santé vous aideront à vous entraîner de manière efficace, de sorte à éviter les blessures.