Top 5 des applications pour arrêter de procrastiner

Vous n’êtes pas immortels et vous passez pourtant votre temps à procrastiner ? On vous aide à vous décider plus vite avec une sélection d’applications.

N’y a-t-il pas plus grand plaisir que de remettre à demain ce que l’on pourrait faire le jour même ? Oui, sur le coup, mais la procrastination peut devenir un vrai problème, surtout quand elle a des conséquences graves sur votre quotidien, que ce soit dans vos travail ou votre vie personnelle. On vous aide à régler le problème avec des applications pour vous accompagner dans la voie de la réactivité.

1. Todoist

La procrastination est souvent due au manque d’organisation que l’on peut rencontrer quand ce que nous avons à faire s’accumule. On se retrouve tellement perdu que l’on ne sait plus par quoi commencer et donc, on remet à demain. Todoist est justement une application qui vous permet de mettre de l’ordre dans vos tâches à réaliser. Vous avez accès à un calendrier dans lequel vous rentrez la description, la date butoir ou récurrente (tous les mardis par exemple], le lieu, et le niveau de priorité. Vous pouvez même partager la tâche avec quelqu’un d’autre si elle doit se faire collectivement. Une possibilité intéressante pour une famille, par exemple. Une fois votre compte créé, il sera disponible conjointement sur votre téléphone et votre ordinateur.

Todoist vous permet de voir, illustré par des graphiques, si vous avez réussi à tenir vos délais et vous motive en vous montrant depuis combien de temps vous avez réussi à tenir vos objectifs. La version gratuite vous permet d’inscrire 5 projets actifs et d’avoir une semaine d’historique d’activité. Si vous payez 3 €/mois, vous aurez droit à 300 projets actifs ! Le mieux est de l’essayer gratuitement pendant une semaine et de voir si l’aide apportée peut justifier une petite dépense.

2. Goodtime

La procrastination, quand elle s’invite dans votre activité professionnelle, peut vite devenir problématique. Vous finissez par vous retrouver à faire le travail demandé à l’arrache et la qualité s’en ressent. C’est justement sur ce sujet-là que se place Goodtime. Cet outil vous aide à rester concentré et à optimiser votre temps de travail. Vous organisez votre planning entre sessions de travail et d’autres de pause. Là aussi, des graphiques vous permettront d’analyser votre façon d’utiliser votre temps.

3. RescueTime

Basé sur la méthode Pomodoro qui préconise des sessions de travail de 25 minutes suivi de 5 minutes de pause, RescueTime est un outil performant pour toute personne en télétravail qui peut avoir la fâcheuse habitude de perdre sa concentration. L’application examine combien de temps vous passez sur certains sites et applis. Cela vous permet d’analyser votre productivité et de bloquer celles qui la menacent.

Il existe une version gratuite qui ne donne pas accès à toutes les options. Il faudra débourser 6,50 $/mois pour tout débloquer.

4. Freedom

Malgré son joli nom et son papillon en logo, Freedom n’est pas là pour vous prendre avec des gants. L’application vous permet tout simplement de bloquer l’accès à des applications et des sites web. Si vous avez tendance à être parasité par votre envie d’acheter tout et n’importe quoi en pleine journée, vous pouvez par exemple rendre vos visites sur Amazon impossibles. Vous pouvez même vous couper votre connexion à Internet. C’est drastique mais très efficace si vous n’arrivez pas à vous imposer un blackout. Vous la trouverez également en extension pour vos navigateurs.

5. Focus@Will

Si vous voulez une autre méthode pour vous concentrer sur ce que vous faites, pourquoi ne pas essayer de le faire avec l’aide de musique ? C’est exactement ce que propose Focus@Will avec son choix de musique pour stimuler votre concentration. Les morceaux ont été composés selon des recherches en neurosciences et dans de nos nombreux styles différents. Que vous soyez amoureux de piano ou de funk, vous trouverez votre bonheur. Un conseiller peut même vous aiguiller vers la bonne musique à choisir suivant la tâche que vous devez effectuer.

Vous pouvez accéder à la version d’essai pendant 7 jours. Il faudra ensuite débourser 69 $/an pour l’abonnement.