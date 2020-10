Toasty jeu à boire : c’est à boire qu’il nous faut !

Gratuit

Toasty est un jeu à boire d’apparence très classique : on définit le nombre de participants, leur sexe, leur prénom et c’est parti ! Il faut répondre aux questions avec sincérité et se laisser porter par la bonne ambiance : buvez lorsque vous échouez, lorsque vous êtes en minorité lors d’un quizz, lorsque vous devez avouer quelque chose, etc.

C’est assez classique, mais si vous avez déjà utilisé les autres applications de ce type, vous trouverez des questions « fraîches » et des gages délirants : « qui a déjà écrit brevet des collèges sur son CV ? ; Prends autant de verres que de tentatives pour avoir ton permis ; des vrais ou faux ; donne le nom des frères Dalton et bois autant de fois que tu te trompes. On trouve des questions sur un peu tout (TV, culture générale, etc.), personne ne sera mis de côté. Il y a aussi les tours de table : donnez par exemple des noms de hamburgers chez McDo ou des noms de tueurs au cinéma. Celui qui sèche doit boire.

Un mode scénario inédit…

Le mode de jeu « starndard » est gratuit, mais vous pouvez débloquer les questions coquines, les questions « Sévères » ou « Bar en folie » pour 2,49 €. Pour 5,99 € vous aurez le droit à l’intégralité du jeu, y compris le mode « Scénario » (seul le premier scénario est gratuit) qui propose quelque chose d’inédit.

Il s’agit en fait d’un jeu de rôle avec plusieurs fins à débloquer : prenez des décisions qui influenceront l’histoire, distribuez des verres lorsque vous prenez les bonnes décisions (rappelez-vous de vos choix pendant votre périple) ou terminez la soirée prématurément si vous échouez… Toasty c’est un millier de cartes de jeu différentes, des modes bonus fréquemment ajoutés (Halloween, etc.) et des fous rires garantis…