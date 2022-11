Betclic est un des plus gros sites de paris sportifs, mais c’est aussi l’appli officielle de la Fédération Française de Football et de l’équipe de France. Il propose un très bon bonus d’entrée et un système de cash out avantageux…

Notre avis sur Betclic : 8.5/10 Avec un super bonus d’entrée, un système de “cash out” bien rodé et des matchs en direct plutôt intéressants, Betclic est un des meilleurs sites du genre. Il faudra juste penser à aller chercher les promos en cours dans la section dédiée pour ne rien manquer. Le point fort du site réside aussi dans « Betclic TV ». Pour en profiter il faut que votre compte dispose d’un solde positif et d’avoir parié sur le match que vous voulez regarder : Liga, Série A, Bundesliga, NBA, Grand Chelem de tennis, championnats de handball, hockey sur glace, etc. Betclic propose aussi une formule de parrainage avec la possibilité de gagner 10 € par filleul.

► Les plus de Betclic 😀



1/ Jusqu’à 100 € offerts sur votre premier pari : gagnant à tous les coups !

Betclic propose un super bonus à l’inscription : si vous créditez votre compte de 100 €, le site vous offre la possibilité de faire un premier pari sans risque. Si vous gagnez, vous remportez la mise. Si vous perdez, les 100 € seront reversés à votre compte de paris gratuits (« freebet »). À vous de voir si vous désirez miser sur une cote « sûre » ou faire un pari complètement fou pour faire sauter la banque ! Vous ne pouvez de toute façon pas perdre sur cette mise initiale.

2/ Betclic : l’application officielle de la FFF

Betclic c’est le partenaire officielle de la FFF, et donc de l’équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar. Sur l’application officielle des Bleus, vous retrouverez d’ailleurs des statistiques pour chaque rencontre pour parier avec toutes les cartes en main. C’est un gage de qualité et de confiance pour un des premiers acteurs du milieu à avoir été autoriser par l’ARJEL à prendre des paris en ligne…

3/ Pari sportif, poker et turf : Betclic s’occupe de tout

Betclic propose des paris sportifs, mais aussi des paris hippiques et du poker ! Avec l’argent que vous gagnerez sur un France-Australie, jouez au poker ! Tout fonctionne avec le même portefeuille. Bien sûr, vous pouvez cumuler les bonus…

4/ Un système de « cash out » bien rodé

Les « cash out » sont populaires sur les sites de paris en ligne, mais Betclic en a fait un sérieux avantage. Le principe est simple : il s’agit de retirer un pari en cours si le score est en votre défaveur. Imaginez avoir parié 10 € sur un match qui prend une mauvaise tournure… À la 65ème minute, vous pouvez retirer votre pari en utilisant le cash out pour récupérer 6 ou 7 € au lieu de tout perdre. Cela fonctionne en live, pre-live (si un joueur n’est pas sur la feuille de match), en pari simple ou multiple. Vous pouvez aussi faire un cash out partiel au cas où l’issue du match est incertaine. Les cash out sont calculés à partir des cotes en temps réel : vous savez exactement combien vous récupérez. Une nouvelle manière de jouer…

► Les moins de Betclic 🤨

1/ Un parrainage pas top

Certes elle a le mérite d’exister, mais l’offre de parrainage n’est pas fofolle. Pour chaque filleul que vous amènerez sur le site, Betclic vous donnera 10 €. Votre ami lui recevra un bonus de 110 € au lieu de 100 €…

2/ Un bonus initial super, mais…

Avoir 100 € de «freebet» à l’inscription, c’est un super bonus, mais après cette bonne surprise, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C’est aussi le cas des concurrents, alors est-ce vraiment un mauvais point ?