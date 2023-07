Stremio : tout votre streaming dans une seule application !

Est-ce que vous rêvez d’accéder à tous vos films et toutes vos séries depuis une même plateforme ? C’est possible avec Stremio, une plateforme de streaming en peer-to-peer qui propose un catalogue complet et simple d’accès.

Centralisez votre divertissement

À première vue, Stremio est un simple lecteur multimédia pour PC, mobiles et tablettes. Mais dans les faits, cette application propose une approche bien plus complète. Elle permet ainsi d’accéder à un très large catalogue de contenu, issu des principales plateformes (Netflix, Prime, Disney+…) mais aussi à des émissions TV ou encore des chaînes YouTube.

Streamio: The Ultimate Modern Streaming Solution https://t.co/VpehQEOVwQ — The Home Smart Home (@thehomesmart) July 18, 2023

Stremio : comment ça marche ?

Depuis la fermeture de Popcorn Time, beaucoup d’utilisateurs cherchent un digne successeur à la plateforme. C’est chose faite avec Stremio, qui permet d’accéder simplement à un très large choix de contenus.

L’application, disponible sur tous les supports, propose un accès en streaming peer-to-peer à un très grand nombre de films, séries et autres contenus vidéos. Vous pouvez d’ailleurs enrichir le catalogue en ajoutant des add-ons pour, par exemple, visionner vos propres films depuis un support local.

Comment accéder à Streamio ?

Pour utiliser Stremio, rien de plus simple :

Téléchargez l’application, soit sur ordinateur depuis le site officiel, soit depuis le store Android.

Créez un compte sur l’application.

Accédez au catalogue, que vous pouvez enrichir avec l’un des 50 addons proposés par Stremio.

Cliquez sur la miniature du contenu souhaité pour lancer le visionnage.

Du streaming Open-Source

Côté sécurité, Stremio est une solution open source gratuite. Cela signifie donc que son code est enrichi par la communauté, augmentant les chances d’amélioration et limitant les risques. La plateforme propose une expérience de streaming assez vaste, en conservant la qualité de la vidéo originale.

Petit plus, à l’instar de Prime Video, chaque contenu est accompagné des informations importantes : casting, production, année de sortie du film ou de la série, genre… Certes, beaucoup d’informations que l’on ne retiendra pas, mais qui ont le mérite d’être là.

Dernier conseil pour la route, si Stremio propose une large source de contenus légaux et payants et que l’application est présente partout, elle permet aussi d’accéder à du contenu de manière illégale ! En effet, les plugins proposés par la communauté peuvent permettre de visionner des films et des séries en stream via la technologie BitTorrent. Pour l’instant, Stremio passe en les gouttes, mais il est probable que Google ou Apple ne tolèrent pas très longtemps ce type de fonctionnement.