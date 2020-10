SHEIN : ventes privées et mode à petits prix

SHEIN est un site de vente de vêtements qui propose une appli fonctionnelle, complète et plutôt bien fichue puisqu’on y retrouve l’intégralité des produits/promos du site Web et qu’elle reste malgré tout agréable à parcourir…



Connaissez-vous SHEIN ? Si vous êtes une fille entre 18 et 25 ans, c’est fort probable (idem si vous êtes un garçon qui a postulé pour Les Anges de l’Ile de la Tentation VS les Chtis à Palavas VII). Il s’agit d’un site marchand qui vend des articles de mode et des vêtements. Comme nous vous l’expliquions plus haut, l’application est très bien conçue. On y retrouve tous les points forts du site : les coupons de réduction, les retours gratuits, les livraisons offertes dès 39 € d’achat, des ventes « flash » avec des réductions jusqu’à 80%, des remises supplémentaires pour les étudiants, un processus de commande sécurisé, etc. Sur SHEIN, on trouve des vêtements (blouses, maillots de bain, t-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, robes, combinaisons, doudounes, manteaux, salopettes, etc.), des chaussures (bottes, bottines, talons hauts, sandales, chaussures plates, baskets, chaussures compensées) et des accessoires (sacs banane, sacs à main, cartables, fourre-tout, pochettes, ceintures, chapeaux, écharpes, porte-clés, chaussettes papeterie, coques de smartphone).

Le site propose aussi des produits en rapport avec la mode : soin de la peau, santé et forme, corps et bain, perruques, soin des cheveux ou bucco-dentaire, mais aussi des produits n’ayant pas grand-chose à voir : literie, déco, rangement, éclairage, ustensiles de cuisine et accessoires de salle de bain.

Une appli de choix pour les Plus Size

Mais c’est bien sur la mode que SHEIN s’est fait un nom avec notamment des thèmes saisonniers, des « looks de couple », mais aussi la rubrique Curvy qui plaira aux femmes qui ne rentrent pas dans les standards des magazines de mode avec des tailles jusqu’au 54 (5XL). Pas suffisant ? L’appli propose aussi un critère spécifique pour ces femmes plantureuses : leur forme. Que vous ayez un corps en A, O, V ou 8, vous trouverez votre rubrique. Sur SHEIN, on ne propose pas de « bâcher » les femmes, mais bien de leur proposer des vêtements à la mode qui collent à leurs envies. L’appli est tellement complète qu’on se perd devant tant de richesse. Il y a même un rayon enfant.