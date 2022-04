Les principales fonctionnalités de sécurité de MacOS pour protéger données et confidentialité

Vous avez un Mac et vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités liées à la sécurité de MacOS ? Suivez le guide…

La sécurité de votre vie privée et de vos données n’a pas besoin d’être compliquée, surtout lorsque vous utilisez un Mac. En quelques étapes simples, vous pouvez profiter pleinement des fonctionnalités de sécurité de MacOS et protéger sereinement vos données.

1. Fichiers ZIP protégés par mot de passe

Compresser des fichiers sur Mac permet d’économiser de l’espace et rend les données plus difficiles d’accès. Cependant, seule la compression des fichiers n’empêchera pas les regards indiscrets. La meilleure solution pour protéger un fichier ZIP est d’utiliser un mot de passe.

2. Ajustez les paramètres de confidentialité et de sécurité par défaut

Les Mac ont des paramètres par défaut qui permettent aux produits Apple et à d’autres applications d’afficher et de partager vos données, y compris les données de localisation et d’utilisation. Ces informations incluent les services de localisation, les mots de passe des appareils, le partage des données de diagnostic et d’utilisation et l’accès des applications à vos calendriers, contacts et autres données personnelles. L’un des moyens les plus simples et les plus efficaces de protéger vos données consiste à sécuriser votre appareil avec un mot de passe. De plus, les autres paramètres de sécurité qui doivent être traités sont toutes les applications sous l’onglet Confidentialité qui ont accès à vos données. Vous devez décocher les applications auxquelles vous ne souhaitez pas accéder à vos données privées et également choisir si vous souhaitez que les données d’utilisation soient envoyées automatiquement à Apple.

3. Installez un VPN

Un VPN ou un réseau privé virtuel masque l’adresse IP d’origine et la remplace par une adresse IP d’un emplacement différent. Cela signifie que les sites Web et les pirates ne seront pas en mesure de suivre votre position et de connaître votre position exacte. Vous deviendrez complètement anonyme en ligne. Les VPN chiffrent même les données de navigation, et même si les pirates vous espionnent, ils ne pourront pas voir ce que vous faites.

Ainsi, le VPN n’est pas seulement utilisé pour accéder au contenu géo-restreint, mais aussi pour protéger votre vie privée et vos données des regards indiscrets.

4. Configurer l’authentification à deux facteurs

Une couche de sécurité supplémentaire pour l’identifiant Apple est la fonction d’authentification à deux facteurs. Elle est spécialement conçue pour s’assurer que vous êtes la seule personne à accéder à votre compte, même si quelqu’un connaît votre mot de passe.

Vous pouvez activer l’authentification à deux facteurs sur votre Mac. Aller dans le menu Apple, puis :

Cliquez sur Préférences système

Cliquez sur l’identifiant Apple

Sélectionnez Mot de passe et sécurité

Cliquez sur Activer l’authentification à deux facteurs.

Les identifiants Apple créés sur MacOS 10.12.4 et versions ultérieures sont déjà protégés par l’authentification à deux facteurs par défaut. Une fois la fonctionnalité activée, votre Mac et les numéros de téléphone que vous avez désignés comme fiables seront utilisés pour vérifier votre identité avant de vous connecter.

5. Sauvegardez régulièrement vos fichiers

La sauvegarde régulière de vos fichiers vous assurera de toujours avoir une copie de vos dossiers et fichiers si quelque chose arrive à votre appareil, y compris s’il est volé, perdu ou nécessite des réparations. Les sauvegardes sont simplifiées grâce à la fonction Time Machine d’Apple. Utilisez Time Machine sur Mac pour sauvegarder régulièrement des fichiers sur un disque dur séparé afin de pouvoir restaurer votre appareil et vos données.

6. Vérifiez et mettez à jour votre appareil

Des logiciels malveillants aux autres vulnérabilités, les menaces pour la sécurité de votre Mac sont innombrables et vous devez prendre les mesures appropriées pour protéger votre appareil. Comme les autres systèmes d’exploitation, MacOS est mis à jour régulièrement pour résoudre les problèmes de sécurité et les bogues. Par conséquent, vous devez vous diriger vers la page des mises à jour de sécurité Apple et savoir si de nouvelles mises à jour sont disponibles. S’il y en a, téléchargez et installez la mise à jour, afin que la sécurité intégrée de votre appareil soit renforcée. Vous devez accéder aux Préférences système pour vous assurer que votre appareil est à jour puis cliquez sur Mise à jour du logiciel.

Conclusion

Il est donc crucial de maintenir la sécurité de vos données et votre confidentialité afin que vos informations sensibles ne tombent pas entre de mauvaises mains. Mac permet aux utilisateurs de renforcer facilement leur sécurité, et vous pouvez suivre les conseils mentionnés ci-dessus. Cependant, il serait utile que vous vous souveniez également de ne pas partager vos mots de passe système avec tout le monde, car cela pourrait devenir une menace plus tard. Alors, commencez à sécuriser votre Mac.