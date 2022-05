Schlouk Map : pintes pas chères et “happy hours” autour de chez vous !

L’application Schlouk Map répertorie 7000 bars dans 39 villes françaises, mais aussi en Irlande, au Royaume-Uni, au Pays-bas et en Belgique. Le but ? Boire une bonne mousse dans un endroit agréable, mais pour un prix décent. Renseignez votre ville ou laissez-vous géolocaliser et choisissez ce que vous désirez : pintes à moins de 4 €, happy hours (réduction sur certains alcools à des heures bien précises) ou les meilleures terrasses. Schlouk Map vous dirigera vers l’endroit le plus proche de votre emplacement. Vous avez même parfois le droit à la carte tarifée.

À lire également : Top 5 des meilleures applis de jeux à boire



Une appli collaborative

Un peu comme Waze, l’application est collaborative : ce sont les utilisateurs qui mettent à jour les infos. Ils

peuvent ajouter des bars n’importe où en France et ils sont encouragés à le faire pour « ouvrir » de nouvelles villes. Il est possible de noter les bars, de suivre un itinéraire à partir de votre emplacement, d’enregistrer un débit de boisson pour le garder bien précieusement en mémoire (même en buvant avec modération, il est possible d’oublier) et d’obtenir tout un tas d’informations (climatisation, animaux acceptés ou non, possibilité de se restaurer, WiFi gratuit, etc.) Sans publicité, l’application est jolie et fonctionnelle : rien à redire.

Plus fort, vous pouvez faire partie du “Schlouk Club”, une version Premium à 4,99 €/mois où les happy hours sont étendues rien que pour vous dans les bars partenaires à Strasbourg, Paris et Montpellier (et bientôt dans d’autres villes). Bien sûr l’appli est disponible sur iOS et Android. Rejoignez la bande !