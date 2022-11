Scannez et créez un QR code avec l’appli Scanner Code-barres & QR !

Les codes-barres et QR codes n’auront plus aucun secret pour vous, grâce à ce lecteur ultrarapide. En effet, l’application va vous permettre d’accéder en un temps record aux informations de tous les codes. Voyons ensemble les différentes fonctionnalités que nous offre l’application et que des milliers d’utilisateurs réguliers ont déjà adoptée.

Les différentes fonctionnalités

Scanner Code-barres & QR n’est pas un lecteur ordinaire de codes. En effet, il propose diverses fonctionnalités plus utiles les unes que les autres. En plus du scanner, il est possible de numériser une image, un code depuis la galerie photo du téléphone et de la partager via de nombreux supports de communication (mail, messagerie instantanée…). Un historique permet de retourner à toutes les recherches effectuées, que l’on peut également partager.

Créez votre propre QR Code

La fonctionnalité “coup de cœur” de cette application est la “création d’un QR code”. Ultra pratique. En quelques clics, le QR code est créé et prêt à fonctionner. Parfait pour le partage d’informations telles que des URL, adresse mail, numéro de téléphone, contact. La manipulation demeure la même pour la création d’un code-barres. Cela peut être pratique pour partager des informations, populariser votre blog ou votre site. Vous pouvez par exemple imprimer ces codes sur un poster, un flyer, etc.

Scanner Code-barres & QR en résumé

Cette application tout-en-un s’avère très pratique, les code-barres et QR code étant omniprésents dans notre quotidien. Il sera plus aisé d’utiliser l’application que l’option photo d’un smartphone pour accéder aux informations d’un code. L’application est entièrement gratuite et de ce fait, elle est truffée de publicités qui peuvent devenir très envahissantes. Pour s’en débarrasser une version professionnelle est disponible pour la somme de 3,00 €. Compte tenu de toutes les fonctionnalités, de la fluidité, la rapidité et la simplicité d’utilisation de l’application, la somme n’est pas extravagante bien au contraire. Cette application vraiment efficace est à utiliser dans sa version gratuite s’il s’agit d’un usage ponctuel.