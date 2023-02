Saint Valentin 2023 : Les meilleures applis pour une soirée réussie

Dans cette sélection, vous trouverez forcément ce qu’il vous faut : applis coquines pour passer un bon moment, des bons plans pour manger (resto ou livraison à domicile), de quoi faire une petite surprise, une missive originale ou un peu d’évasion. Et pour ceux qui n’ont pas de Valentine ou de Valentin, nous avons de quoi trouver l’âme sœur ou quelque chose de moins sérieux ici…

SMS Saint Valentin 2023

La Saint Valentin c’est aussi le moment où on envoie des petits mots doux à sa moitié. Si vous n’avez pas d’inspiration, que vous n’êtes pas très poète ou que vous souhaitez éviter les fautes d’orthographe, cette application va vous tirer d’affaire. Faites votre choix parmi la très grande sélection de messages et copiez-collez-les dans votre application SMS ou messagerie instantanée. Du côté des messages, on en trouve pour tous les goûts : humoristiques, passionnés, mièvres, longs, courts, etc. N’oubliez pas de le personnaliser avant de presser « Envoi ». Ce n’est pas l’application de l’année et certains la trouveront démodée, mais il s’agit quand même de la base pour cette fête des amoureux. Si vous voulez vous la jouer « old school », vous pouvez aussi envoyer une lettre. Oui oui, avec un timbre et du papier comme en 1852 !

Interflora

Vous connaissez forcément Interflora, mais saviez-vous que ce service de livraison de fleurs possédait une application ? Pour la Saint Valentin, Interflora propose bien sur une section entière dédiée à cette fête. On en trouve pour tous les goûts et toutes les bourses : bouquet simple à 38 €, bouquet + boîte de chocolat à 50 €, composition en forme de coeur à 60 €, fleur plaquée or à 90 €, etc. Il existe aussi la possibilité d’ajouter une petite carte et/ou un cadeau : ours en peluche, vin pétillant, etc. Les prix affichés comprennent les frais de livraison. Après avoir renseigné l’adresse de votre Valentin/Valentine (il est possible de faire livrer à son lieu de travail), payez simplement depuis l’appli. En ouvrant un compte, vous avez accès aux informations de livraison. Bien sûr Interflora c’est pour toute les occasions : paramétrez votre calendrier personnel pour ne rater aucun anniversaire à l’avenir !

Défis coquins

Vous connaissez sans doute ces jeux coquins qui consistent à passer un moment en couple autour de gages. Défis coquins est une application qui propose une expérience de ce type. Le jeu propose des dizaines de défis du plus soft au plus hard et bien que ce soit un jeu, il n’y a ni gagnant ni perdant. Vous pouvez également ajouter vos propores défis et un minuteur pour réaliser le gage permet d’éviter de passer une heure à faire un cunnilingus à Josiane. Notez qu’il est possible de paramétrer le jeu pour plus de deux joueurs et qu’on peut aussi choisir deux partenaires du même sexe. Si vous n’aimez pas trop qu’on vous touche à un endroit, vous pouvez toujours choisir de le retirer de la liste ou de le changer. De même, vous pouvez ajouter du piment en changeant les paramètres bonus. L’appli montre vite ses limites, mais il s’agit d’un amuse-gueule pour quelque chose de plus consistant. Le jeu fonctionne hors ligne et sachez que la version payante permet d’avoir accès à de nouveaux défis et fontionnalités… Comme il s’agit d’un jeu pour adultes, il est possible de verrouiller l’appli si vos enfants jouent parfois avec votre smartphone.

Plaisir d’amour & Kamasutra 2.0

La Saint Valentin c’est aussi l’occasion de faire des galipettes. Kamasutra 2.0 est une application qui porte bien son nom puisque vous y retrouverez des dizaines et des dizaines de positions sexuelles issues du grand livre indien écrit entre le VIe et le VIIe siècle. L’appli est en français, pratique et ergonomique et grâce aux illustrations, on voit tout de suite de quoi il s’agit. Pour faire le tri, vous pouvez choisir une catégorie : homme au-dessus, femme au-dessus, sexe oral, assis, à genou, de face, etc. Amusant pour s’amuser en essayant des choses acrobatiques. Ne vous faites pas de mal, nous déclinons toutes responsabilités en cas de blessures ! Il est possible de mettre les positions que vous souhaitez expérimenter dans la liste des choses à tenter, de faire une liste des positions que vous avez déjà faites et aussi dresser une liste de vos positions favorites. Comme il s’agit d’une application pour adulte, elle propose un verrouillage par mot de passe pour éviter que les enfants mettent leurs nez dedans.

Meetic

Vous n’avez personne pour la Saint Valentin cette année ? Ça fait toujours un petit pincement au cœur même si on refuse parfois de l’admettre. Plutôt que de ruminer son célibat dans un coin, voyez cela comme une occasion de trouver la bonne personne. Il existe quantité de sites spécialisés (pour les rencontres coquines, sérieuses, et même BDSM & Fétichistes), mais celui qui est le plus connu et toujours le meilleur pour la rencontre sérieuse c’est évidemment Meetic. Avec plus de 20 ans d’existence au compteur, ce site revendique plus de 8 millions de couples formés grâce à lui. Meetic c’est un service client irréprochable, des centaines de milliers de partenaires possible et des tarifs intéressants et dégressifs. Meetic a aussi su se renouveler avec son système « Shuffle » inspiré de Tinder. Si vous êtes seul(e) pour la Saint Valentin, c’est clairement la dernière fois !

Michelin Restaurants

La Saint Valentin c’est l’occasion de sortir votre dulcinée au restaurant, et comme les temps sont durs, il ne vaut pas mieux se tromper d’adresse. Heureusement l’application Michelin est là… Vous voulez le meilleur ? Il est possible de rechercher les restaurants avec 1, 2 ou trois étoiles. Vous n’avez pas la bourse à Rothschild ? Le guide Michelin a su dernièrement s’adapter en octroyant deux nouvelles récompenses : le Bib Gourmand et L’Assiette Michelin. La première est décernée par les inspecteurs du guide Michelin à des restaurants offrant « une cuisine soignée à prix modéré » tandis que l’Assiette fait un peu figure de lot de consolation tout en permettant d’être sûr de ne pas tomber sur un boui-boui grotesque.

Just Eat

Pas envie de sortir au restaurant pour la Saint Valentin ? Si vous n’avez pas eu le temps de réserver, que vous vouliez plutôt rester chez vous, mais sans avoir forcément envie de cuisiner non plus, Just Eat est la solution idéale. Cette application permet de commander et de se faire livrer à manger directement chez vous. Il s’agit en fait d’un concept très intéressant où vous vous faites livrer par des restaurants qui ne proposent pas de service de livraison normalement. Pour connaître les services aux alentours, il suffit de rentrer votre adresse ou de laisser faire la géolocalisation. Just Eat propose pas mal de choix si vous êtes en ville et forcement un peu moins si vous êtes à la campagne. Si c’est le cas, vous pouvez aussi essayer avec son concurrent Deliveroo.

Just Eat propose des types de cuisines très variées : chinoise, indienne, burger, traditionnelle, pizza, sushi, tapas, etc. Une fois votre choix enregistré, c’est un livreur Just Eat qui viendra vous livrer dans les délais les plus courts. Il est bien sûr possible de payer directement depuis l’appli pour plus de tranquillité. Bien sûr, dans les descriptifs du restaurant vous trouverez son emplacement et ses horaires d’ouverture pour être sûr de na pas commander le jour où votre resto n’est pas ouvert. Même si les descriptifs sont complets, cela manque un peu de visuels. Notez que certains établissements vous donnent l’opportunité de personnaliser votre commande avec divers suppléments, de proposer des promotions sur certaines formules et de proposer des menus halal, casher, vegan, bio, etc.