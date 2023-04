Ring Sizer : une appli pour bien choisir la taille de sa bague

Vous avez envie de vous faire plaisir et de vous acheter cette bague que vous avez vue sur Internet ? Super, mais il faudra sélectionner la taille et là c’est la galère… Même topo si vous devez choisir une bague à votre promise ou votre chéri(e). C’est bien joli, mais si elle est trop grande ou trop petite, cela gâchera un peu la fête de la demande en mariage non ? Heureusement, nous avons la solution : l’appli Ring Sizer !

4 différents standards pour les tailles de bague ?

Il suffit de prendre une bague à votre chérie – de préférence une bague qui lui aille bien – et de la placer sur le téléphone. Déplacez ensuite le curseur pour obtenir le diamètre de votre anneau en millimètres ou en pouces. Cette donnée ne vous donnera rien, car en fonction des pays, les tailles correspondantes seront différentes. Une bague de 15,49 mm de diamètre correspondra à du 4 et 3/4 aux États-Unis, à du J en Australie et Grande-Bretagne, à du 48 et 3/4 en Europe et à du 9 au Japon et en Chine.

Heureusement l’appli est là pour vous aider avec un tableau de conversion. Vous avez donc la taille de votre bague en 5 secondes et vous pouvez donc la commander à la bonne taille. Le mariage est sauvé, vous pouvez nous remercier…

Le Seigneur des Anneaux

Il s’agit d’une application gratuite et sans publicité, mais elle a quand même un but commercial puisqu’elle propose un catalogue de bagues de fiançailles ou de mariage directement dans l’application. C’est joli, mais ce n’est pas donné alors on vous conseille de comparer les prix avant de vous enflammer.