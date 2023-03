Rencontres coquines : quels sont les meilleurs sites et applis ?

Avec le retour des beaux jours, tout le monde a envie d’un peu de légèreté et de rencontres sympas et sans prise de tête. Du plaisir, rien que du plaisir, il n’y a pas de mal à se faire du bien !

Wyylde Anciennement NetEchangisme, Wyylde est un site bien connu des milieux libertins qui se distingue du secteur par son sérieux et sa fiabilité. La modération fait la chasse aux faux profils et le ratio homme/femme semble tout à fait respectable pour un site consacré aux rencontres coquines. Wyylde annonce 5 millions d’inscrits et 700 000 visiteurs par jour et l’oganisation de nombreuses soirées dans toute la France ! Toutes les tendances se trouvent chez Wyylde, hétéro, homo, bi, mélangisme, échangisme, duo, trio, quatuor (avec ou sans cordes)… Bref, de quoi s’amuser un bon moment. Détail qui n’en est pas un : des tarifs très attractifs et dégressifs avec des réductions allant jusqu’à -59% ! Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement et tester tranquillement l’appli sans être obligés de passer à la caisse. Les plus : Grosse communauté, pas cher, soirées…

Les moins : N’espérez pas y trouver l’amour… Testez Wyylde »

Nouslib Avec 2,5 millions de membres en France, en Belgique et en Suisse, Nouslib est un service idéal pour faire les rencontres libérées. Autrefois connu sous le nom de NousLibertins.com, ce site et cette application ont été créés il y a plus de dix ans pour le plaisir des libertins et des amateurs de rencontres coquines. Parfait pour ceux qui cherchent de nouvelles expériences, que ce soit en couple ou en solo, hétérosexuel, homosexuel ou transgenre, le site a pour devise « Osez le plaisir ! », et les profils sont vérifiés pour garantir le respect de tous les membres. Sans aucun doute l’un des meilleurs du genre, Nouslib est « le 1er site de rencontres décomplexées » selon ses propres termes, et il est en plus proposé à un tarif avantageux : l’inscription est gratuite et l’abonnement est le moins cher du marché, à seulement 7,90 € par mois pour les hommes et entièrement gratuit pour les femmes ! Les plus : Grosse communauté, tarifs avantageux, profils certifiés…

Les moins : Aucun Testez Nouslib »

Erotilink

Erotilink se présente comme l’un des sites les plus connus en Europe pour des « échanges libres et sans tabous en toute sécurité ». Il se targue également d’être « le site préféré des femmes ». Pas de surprise ici, le nom du service en dit long sur le type de rencontres proposées ! Avec des centaines de milliers de nouveaux membres chaque mois en France, Erotilink est une bonne alternative aux principaux acteurs du secteur, surtout que le ratio annoncé est de 56% de femmes et 44% d’hommes. Le site est facile à utiliser et propose diverses fonctionnalités pour faciliter les rencontres, telles que le « speedflirt », un tchat vidéo et la géolocalisation. Les hommes, les femmes et les couples sont les bienvenus sur le site, mais il s’adresse exclusivement aux hétérosexuels. L’inscription est gratuite, mais il est nécessaire de s’abonner pour profiter de toutes les fonctions. Les plus : Service simple et efficace…

Les moins : Réservé aux hétérosexuels… Testez Erotilink »

JM Plan Cul Doit-on encore présenter Jacquie et Michel ? Les champions de l’industrie pornographique française ont utilisé leur notoriété pour lancer J&M Plan Cul, un site de rencontres coquines et sans lendemain. Très rapidement, le site est devenu populaire et offre toutes les fonctionnalités habituelles que les nouveaux utilisateurs pourraient attendre d’un site de rencontres de ce type. Il est simple et efficace, mais permet également de rendre certaines photos privées et visibles uniquement par des membres autorisés, de bloquer les utilisateurs importuns et de s’abonner pour une période d’essai de trois jours pour moins de deux euros. Merci qui ? Les plus : Des membres un peu partout, pas d’ambiguïté sur les recherches…

Les moins : Service classique et peu innovant… Testez J&M Contact »

Easyflirt Pionnier de la rencontre en ligne qui existe depuis plus de vingt ans, Easyflirt a cet avantage de se décliner sous plusieurs formes, et c’est donc de la section « Sexy » dont il est ici question, section qui propose des rencontres et des relations sans engagement ni prise de tête. Comme pour la version « Amour », Easyflirt a l’avantage d’être populaire et donc très utilisé. Le choix du type de relation recherchée au moment de l’inscription évite les malentendus et permet de gagner du temps. En raison de sa popularité, Easyflirt est une bonne option pour ceux qui cherchent des rencontres sans engagement. Easyflirt propose des fonctionnalités comme le tchat vidéo, le « speedflirt » ou la géolocalisation, pour « des plans cul 100% réels proches de chez vous ! »

Une bonne option du fait de la popularité du site. Les plus : Nombreux abonnés, recherches ciblées…

Les moins : Rien de révolutionnaire… Testez Easyflirt »