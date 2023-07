Rencontre sérieuse : faut-il choisir Meetic plutôt que Tinder ?

Meetic est une institution dans le monde de la rencontre en ligne. Le site est présent depuis 2001 et avec 8 millions de couples créés : une formule très efficace. Si de récentes applis de rencontres plus « volages » comme Tinder le font parfois trembler, Meetic reste le n°1 dans le domaine de la rencontre sérieuse…

Tinder vous frustre ? Trouver l’amour sur Meetic en 2023 c’est plus facile ! Mais avant de trouver le partenaire d’une vie, il faudra d’abord faire des rencontres. C’est là que Meetic tire son épingle du jeu puisqu’il s’agit de l’un des sites de rencontres les plus populaires. En raison de sa grande communauté d’utilisateurs, il offre une vaste base de profils potentiels à découvrir. Et surtout tous les profils sont vérifiés et le site fait régulièrement le ménage sur sa plate-forme. Meetic encourage d’ailleurs ses membres à fournir des informations détaillées sur eux-mêmes, leurs intérêts, leurs valeurs et leurs attentes en matière de relation. Cela permet aux utilisateurs de mieux se connaître avant de prendre contact.

Vous êtes là pour séduire et ne pas perdre de temps !

Le site et l’appli proposent les mêmes fonctionnalités avec des filtres de recherche avancée pour permettre aux utilisateurs de spécifier leurs critères de recherche et trouver des correspondances plus précises en fonction de leurs préférences. Dès l’inscription (gratuite), vous pouvez commencer à dresser votre profil et répondre aux questions qui vous sont posées. C’est une étape importante qu’il faudra faire à tête reposée. Le but est de séduire, mais aussi de ne pas perdre son temps.

Un site, mais des tonnes de possibilités

Meetic offre différents moyens d’interaction, tels que l’envoi de messages, les chats en ligne et la possibilité d’envoyer des « flashs » pour montrer son intérêt. Cela facilite le démarrage des conversations avec d’autres membres. Vous avez aussi à disposition un système de « Oui/Non » à la Tinder, mais vous n’êtes pas obligé de l’utiliser. Meetic organise souvent des événements et des activités pour ses membres dans différentes villes : escape game, atelier cuisine, dégustation de vin, etc. Une excellente opportunité de faire des rencontres près de chez vous dans un environnement décontracté et sympa.

Un environnement sécurisé et sécurisant

Meetic met en place des mesures de sécurité pour protéger les informations personnelles de ses membres et garantir une expérience de rencontre sécurisée. Il est possible de se plaindre lorsqu’une personne agit bizarrement et on peut aussi bloquer les importuns. Meetic, c’est un environnement sain avec un service en ligne impliqué.

L’Amour avec un grand A : une quête de longue haleine

Trouver l’amour peut prendre du temps, c’est pour cela que Meetic propose des tarifs dégressifs. La formule Premium avec un nombre illimité de contacts à joindre, une réduction automatique sur les événements Meetic (sorties, ateliers, etc.) et aucune publicité est à 49,99 €/mois, mais le prix chute à 29,99 € si vous vous engagez pour 6 mois. Si vous avez un budget limité, l’abonnement Essentiel est à 24,99 € (avec engagement de 6 mois), mais c’est un peu dommage de passer à côté des « boost » et de la possibilité de voir qui a lu vos messages pour seulement 5 €. À vous de voir !

Rappelons que vous pouvez très bien vous inscrire gratuitement et voir les profils sans payer.