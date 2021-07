Randos et ballades à vélo : les meilleures applis pour planifier ses sorties

► Komoot, valeur sûre sur le marché

Komoot est l’une des applications de planification d’itinéraires pour vélo les plus complètes et populaires. Avec une prise en main facile et relativement intuitive, Komoot prend en compte de multiples paramètres (revêtement, forme physique…) pour définir le meilleur itinéraire pour relier un point A à un point B. Dotée d’un large panel de cartes, Komoot vous offre la première région en accès illimité, même hors connexion. Pour avoir accès à d’autres régions, il faut faire chauffer la carte bleue pour financer des packs régions. Komoot a aussi pour avantage de vous permettre de synchroniser vos activités avec de nombreux appareils électroniques. Nous vous avion déjà parlé de cette application dans un article dédié.

► Strava, pour les compétiteurs attentifs à leur performance

Strava pourrait se définir comme un réseau social composé exclusivement de sportifs. Créée en 2009, l’application réunit près de dix millions d’utilisateurs. Elle offre la possibilité d’enregistrer ses performances et de les comparer et les partager avec les autres membres de l’application. Les performances peuvent être saisis manuellement, enregistrées directement lors de l’effort ou être téléchargées en synchronisant son compte Strava et l’objet électronique ayant enregistré les performances. Pour se motiver, des défis sont également lancés par des membres du réseau social. Strava accompagne ses utilisateurs pour mettre en place les meilleurs itinéraires d’un point de vue sportif. En suédois, Strava signifie “s’efforcer à faire quelque chose sans relâche”, une phrase qui reflète bien les valeurs de l’application. A noter qu’en plus de s’adresser aux cyclistes, Strava s’adresse également aux runners.

► Geovelo, des itinéraires sécurisés et adaptés

Application française créée en 2010, Géovelo a un mot d’ordre : la sécurité. En rentrant le point de départ et d’arrivée, l’application propose trois itinéraires : le plus sécurisé, le plus conseillé et le plus direct. Elle suit ses utilisateurs en temps réel, les prévenant d’éventuels obstacles (travaux, dangers…) et renseignant des lieux où garer son vélo. En plus des itinéraires, l’application propose des balades conçues par Geovelo et des associations de cyclistes avec qui collabore la start-up.

► Google Maps, une cartographie exceptionnelle, et c’est tout…

Leader sur le marché des itinéraires avec une cartographie mondiale, Google Maps propose des itinéraires pour voitures, vélos, à pied et parfois transports en commun. Si la vitesse de la géolocalisation et la précision de la cartographie sont plutôt bonnes voire excellentes, Google Maps n’offre cependant pas toujours les itinéraires les plus sécurisés. Ainsi, elle peut parfois indiquer des trajets pouvant mettre en danger ses utilisateurs. Un fait logique puisque ce service n’a pas uniquement été pensé pour les vélos. D’ailleurs, il n’existe aucune autre option que celle de rentrer un point A et un point B (voire d’autres étapes intermédiaires) pour trouver un trajet. Autre élément qui peut déranger, plus d’un point de vue idéologique, Google Maps utilise les données des utilisateurs à des fins commerciales.

► Bike Citizens, l’appli spéciale pour les trajets en ville

Bike Citizens est une application pensée exclusivement pour les cyclistes en ville et en banlieue. Elle couvre près de 450 grandes villes à travers le monde dont notamment Paris, Lyon et Bordeaux. En s’offrant l’abonnement Premium pour 3,50 € par mois, vous vous offrez la possibilité de profiter du service de Bike Citizens dans le monde entier. Parmi les services intéressants, la possibilité de télécharger la cartographie d’une zone pour pouvoir s’en servir en hors-ligne. Bike Citizens s’adapte au type de vélo de l’utilisateur en tâchant de proposer des itinéraires avec un revêtement de route adéquat. La sécurité et la mise en évidence des pistes cyclables est également une des principales caractéristiques de cette appli.

► Outdooractive, pour les vététistes et les amoureux des randonnées

Outdooractive propose un large éventail de randonnées, dont des randonnées vélo. Les itinéraires sont accompagnés de photos et sont partageables avec ses amis. Les itinéraires sont essentiellement des sentiers, des chemins et des pistes cyclables, idéal pour des vététistes à la recherche de grands voyages, un peu moins pour les adeptes du vélo de route et de la pratique cycliste en ville.

