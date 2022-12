Raclette Party : l’appli pour réussir sa raclette à tous les coups !

C’est l’hiver, il fait froid, nos centrales nucléaires sont en vacances, mais il reste quand même une chose pour nous aider à nous réchauffer. Une chose que le monde entier nous envie : la raclette. Pour ne pas rater votre soirée fromage fondu et même vous donner quelques idées, l’application Raclette Party est là pour vous !

Raclette Party est une application créé par Cookut, une société qui vend des appareils de cuisine. Ils ont tout simplement lancée l’appli pour promouvoir un ustensile qui permet de faire une raclette à la bougie. Une fois passée la page de réclame qui s’affiche à l’ouverture, l’appli ne vous importunera plus. Appuyez sur Ma Raclette et c’est tout.

La bonne quantité de nourriture

Le but de l’appli est de prévoir la juste quantité de nourriture pour votre raclette. Il faut dire qu’on se retrouve bien souvent avec top de fromage, pas assez de rosette et qu’il arrive même d’oublier les cornichons. Commencez par entrer le nombre de participants : Petits gourmands, Gourmands, Grands gourmands. Il y a même une option pour les Végétariens. Faites cuire du quinoa équitable pour ces trouble fêtes et envoyez-les manger à la cave. Nos ancêtres n’ont pas fait la guerre à toute l’Europe pour que nous en soyons réduit à manger de la raclette végétarienne.

Une appli qui donne des idées !

Pour la suite, il suffira de sélectionner les éléments que vous souhaitez manger lors de votre raclette : type de fromage, de charcuterie, les accompagnements, etc. Pour varier les plaisirs, vous pouvez changer le type de raclette : Classique, Dégustation, Automnale, « Sucré-salée » ? Cela permet aussi de changer un peu vos recettes classiques : avez-vous déjà mangé des figues, des noix, des œufs de cailles ou du Saint Nectaire dans votre raclette ? C’est peut-être le moment d’essayer ! Une fois que vous avez fait votre petite liste, il suffit de l’exporter et de la partager sur vos réseaux sociaux. L’appli vous dressera une liste avec la quantité pour chaque ingrédient. Cela évite de gaspiller ou de manger de la raclette toute la semaine. Jour 5 : « Chérie, je rachète du fromage pour finir le jambon ! »