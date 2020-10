Quitoque : le panier à cuisiner livré à domicile

Quitoque est une idée de Étienne et Céline. Il s’agit d’une appli qui renouvelle la cuisine au quotidien. Si vous ne savez plus quoi cuisiner, Quitoque propose non seulement des recettes très variées, mais il vous livre aussi les ingrédients à domicile : plus besoin de faire vos courses, vous vous concentrez sur la cuisine et ses plaisirs !



Quitoque est révolutionnaire. Il s’agit d’une appli avec des recettes. Vous pouvez choisir de 2 à 7 recettes parmi les 16 nouvelles de la semaine et vous vous faites alors livrer les ingrédients, y compris les aromates et épices. Il s’agit de viandes 100% françaises, de légumes de saison (bio de préférence) avec des labels de qualité et en « circuit court ». Pas besoin de matériel particulier (même s’il est possible de choisir des recettes qui nécessitent un robot Companion ou Thermomix) : il suffit de choisir la durée de préparation (entre 10 et 35 minutes), le nombre de personnes (de 2 à 5) et vos préférences alimentaires. Et là, il y a énormément de catégories : découverte, recette de saison, 100% végétale, « healthy », « kids friendly », gourmand, « world food », sans féculent, etc.

On vous livre les ingrédients : vous n’avez plus qu’à cuisiner !

Vous n’aurez plus qu’à suivre les fiches-recettes détaillées. Pour certaines manipulations un peu techniques comme la préparation de l’ail, on trouve même des vidéos explicatives. N’ayez pas peur de ne pas savoir vous y prendre ! Quitte à vous faire livrer, vous pouvez aussi en profiter pour ajouter des petits extras : panier de fruits, petit déjeuné, nécessaire pour faire des crêpes, légumes bio, desserts, vins, etc.

Les prix varient en fonction de la recette bien sûr, et même si Quitoque parle d’assiette à partir de 3,76 €, on est plus près des 7 € pour des plats gourmands à base de viandes ou de poissons. Faites-vous votre avis et commencez à faire une sélection : il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour cela.