Après 50 ans, la rencontre en ligne ce n’est pas comme à 20 ans, c’est beaucoup mieux ! Moins de pression, plus de plaisir, et on aimerait profiter de ces belles années avec une personne qui partage nos passions… ou au contraire, découvrir l’inconnu avec sa nouvelle blonde ou son nouvel hidalgo. Quelle que soit votre envie, voici les meilleures plateformes pour faire des rencontres passé cinquante ans…

Disons Demain Présenté comme « Le site de rencontres des jeunes de plus de 50 ans », Disons Demain est un service récent lancé par le groupe Meetic et qui profite de l’expérience de ce dernier dans le domaine. Les profils sont sérieux et vérifiés, les fonctions nombreuses et les inscrits actifs. Disons Demain organise par ailleurs des activités de groupe qui peuvent aller de l’apéro à la soirée dansante en passant par les cours de cuisine… Le meilleur choix si vous êtes prêt(e) à vous investir dans la recherche d’une relation et que vous n’avez pas de temps à perdre… Les plus : Service sérieux, fiable et efficace

Les moins : Réservé aux plus de cinquante ans… Testez Disons Demain »

Meetic Créé en France en 2001, Meetic est probablement le meilleur service de rencontre en ligne, le plus fiable, celui qui compte le plus d’utilisateurs et qui après quelques errements a su se réinventer pour revenir au sommet. Plutôt orienté rencontres sérieuses, il est ouvert à tous les âges, et outre les services habituels organise également des évènements, sorties et autres festivités dans le monde réel. À noter que Meetic a été élu Service client de l’année 2023… Les plus : Fiabilité, modernité, beaucoup d’abonnés et organisation « d’events »…

Les moins : Beaucoup d’abonnés, la concurrence est réelle ! Testez Meetic »

Contact Senior Contact Senior permet comme son nom l’indique de mettre en contact des personnes ayant dépassé la cinquantaine… Service de rencontre classique mais relativement populaire, vous y trouverez des personnes dont la recherche penchera du très sérieux ou moins sérieux, si le mariage ou l’amour ne sont pas votre priorité, Contact Senior est peut-être le choix qu’il vous faut… Les plus : Simple et sans fioritures…

Les moins : Assez basique… Testez Contact Senior »

Nos Belles Années Nos Belles Années est un des satellites du groupe allemand qui a lancé eDarling ou Elite Rencontre. Réservé aux plus de cinquante ans, le service repose comme ses cousins sur un système de rencontre par affinités. Il vous faudra donc répondre à un long test de personnalité avant d’entrer dans le cœur de l’action, et une fois le questionnaire complété vous ne pourrez contacter que les personnes dont le profil sera jugé compatible avec le votre. Un peu limitant comme concept, mais si vous pensez que qui se ressemble s’assemble, ça pourrait marcher… Les plus : Profils sérieux, inscrits impliqués

Les moins : Test de personnalité très long, possibilités de rencontres limitées… Testez Nos Belles Années »

Quelques conseils rencontre pour les séniors et les autres

Soyez direct(e)

Pas direct dans le sens « Ingrid, est-ce que tu baises ? », mais soyez sûr(e) de faire comprendre ce que vous voulez. Si vous n’avez pas d’enfants et vous ne voulez pas vous préoccuper d’un beau-fils de 11 ans, dites-le ! Vous n’avez pas de temps à perdre avec des histoires qui se termineront forcément sur un cul-de-sac. Pareil si votre « love interest » est branché(e) natation et que vous ne savez pas nager. Vous pouvez apprendre par amour ou rester une tortue de terre pour le reste de vos jours, mais dites-le !

Méfiez-vous des profils louches

Coraline a 15 ans de moins que vous et elle vous poursuit de ses assiduités ? Super ! Les belles histoires existent sur les plates-formes de rencontre, mais attention aux faux profils. Ce ne sont pas forcément des arnaqueurs (même s’il faut particulièrement faire attention), mais cela peut être des personnes qui veulent tuer le temps (oui c’est bizarre), des plaisantins (ha ha) ou même un sociologue en mal de données à collecter. (c’est arrivé à un ami). Les indices qui peuvent vous mettre la puce à l’oreille : il/elle n’a que peu d’existence sur les réseaux sociaux, il/elle veut tout savoir de vous un peu trop rapidement, il/elle fait des erreurs sur sa « vie » (nom, année de naissance, date de son divorce, etc.) Faites travailler vos méninges !

Soyez ouvert

L’ouverture d’esprit est une qualité. Alors, on ne vous dit pas de prendre un billet d’avion pour Abidjan, Bangkok ou Santiago sur un coup de tête pour rejoindre Fatou, Adul ou Agustina le lendemain, mais nous sommes bien placés pour savoir qu’on se met souvent des barrières avec l’âge. Commencez par prendre un billet de train pour la Savoie ou La Rochelle ! Ne soyez pas non plus hermétique : si on vous propose une sortie équitation ou juste un resto indien, ne dites pas non ! Les nouvelles aventures font le sel de la vie.

Soyez patient et attentionné

Passé 50 ans, les gens sont moins impétueux et chaque décision peut prendre du temps, aussi bien pour vous que pour vos prétendant(e)s. Rien ne presse et il ne faudrait pas non plus passer pour un impudent. Privilégiez les phrases du genre « C’est toi qui vois » ou « On fait comme du veux » que « Allez vas-y ! » ou « Ho, je pensais que t’étais drôle ». Notez aussi que si vous gérez très bien les outils informatiques, ce n’est peut-être pas le cas de tout le monde. Si vous sentez que votre « contact » n’est pas très à l’aise, proposez-lui de l’aide !