Ligue des champions, tour de France, NBA… Lionel Messi, Lebron James, Djokovic, Sebastian Vettel… Pour ne rien rater des événements sportifs et des performances de ces grands champions, plusieurs applications mobiles peuvent être expérimentées. Conçus pour parieurs et simples amateurs, ces derniers fournissent en direct des résultats et notifications quant à l’actualité des rencontres. Découvertes !

La passion de tous

Vérité universelle, l’amour pour le sport se vit différemment. D’un côté, les amateurs de disciplines ou fans incontestés de stars mondiales du sport, et de l’autre, les astres de paris sportifs, encore plus passionnés. L’un dans l’autre, la passion sportive embrasse plus d’un, certainement en raison des avantages de sa pratique.

Pour sûr, inutile de rappeler l’impact social des événements sportifs, favorisant le brassage culturel et permettant de marquer les mentalités. Sur la santé humaine, le sport a également des bénéfices prouvés, sans oublier bien entendu, l’outil économique qu’il peut représenter, avec un rôle primordial dans la promotion des objectifs de développement.

Applications mobiles pour résultats sportifs : la référence SofaScore

Populaire et attractif, SofaScore propose des résultats et statistiques de plusieurs sports et compétitions à travers le monde. Doté de fonctionnalités innovantes, il désigne l’un des premiers fournisseurs à mettre à disposition des compétitions de paris virtuels. La réputation de l’application lui vaut plus de 20 millions d’utilisateurs actifs par mois, avec la particularité de fournir les analyses, statistiques, forces et faiblesses des sportifs pour le bonheur des passionnés.

LiveScore et l’effet Ronaldo

Cela n’est pas passé inaperçu, quand l’application mobile a réussi à transformer la superstar de football Cristiano Ronaldo en annonceur. En effet, l’application cache une panoplie de fonctionnalité de suivi et une animation du direct par des professionnels pour permettre aux amateurs de sports de suivre les résultats en temps réel. LiveScore fournit ainsi des résultats sportifs instantanés, des calendriers, des actualités de plusieurs disciplines de sports comme le hockey, le football, le tennis et bien d’autres encore.

BeSoccer : tout pour le football

L’application désigne sans doute l’application par excellence pour les résultats de football. Elle fournit des nouvelles de façon instantanée, proposant un grand nombre de fonctionnalités adaptables à souhait. Toutes les informations sur un événement de foot y sont disponibles, à l’instar des classements, des cartons, des calendriers, des statistiques individuelles, de l’état de forme… En conséquence, BeSoccer a reçu en 2016 le prix de la »Meilleure Application de l’année » de Google, avec plus de 20 millions de téléchargements à son actif aujourd’hui.

Quelle application pour les parieurs sportifs : la solution Overlyzer

Overlyzer est considéré comme la meilleure application de sports pour les parieurs. Elle s’impose sur le marché des pronostics comme un outil d’aide à la prise de décisions, offrant des analyses, statistiques et informations complètes en temps réel.

Une fois téléchargé et installé, Overlyzer propose une interface avec des écrans dédiés aux paris, avec des filtres spécifiques pour obtenir des statistiques et des prévisions en direct, en rapport aux paris effectués. Ces différentes spécificités constituent de véritables alliés pour les amateurs de paris en ligne. Ces paris en ligne sont de plus en plus en vogue en France et dans le monde, avec les risques de pertes et un besoin de rentabilité qui obligent les parieurs à s’associer à des analyseurs de tendances ou à consulter des sites spécialisés.