Quelles sont les meilleures applis pour acheter des actions sur son smartphone ?

Une application mobile est un outil indispensable pour suivre la performance de son portefeuille actions. Elle peut vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et vous faire accéder à des fonctionnalités inédites. Dans cet article, on vous dévoile nos deux extensions favorites pour investir dans le marché boursier à partir de votre smartphone.

Degiro : un courtier de confiance avec des prix incroyablement bas !

Le courtier en ligne Degiro est l’une des principales plateformes européennes pour placer son argent dans les actions. Le broker vous offre un accès à plus de 50 places boursières mondiales. On apprécie beaucoup ce courtier en raison de ses tarifs, qui sont parmi les plus bas du marché.

Degiro propose bien sûr une application mobile disponible sur Android et iOS. Cette extension de trading a été reconnue comme la meilleure application de sa catégorie en 2020 par le Financial Times. Elle vous permet d’investir dans des actions (ou divers produits financiers) et de suivre, en toute sérénité, votre portefeuille d’actions où que vous soyez. L’appli vous permet d’acheter en temps réel des actions, de consulter l’écart entre le prix d’achat et le prix de vente et de créer également une liste de vos valeurs boursières favorites.

À lire également : Tutoriel : Comment acheter facilement Bitcoins et cryptomonnaies chez Coinhouse

eToro et son trading social

eToro est bien plus qu’un simple courtier en ligne, c’est aussi une plateforme d’investissement sociale incontournable pour spéculer sur les actions. Son système permet de copier le portefeuilles des meilleurs traders et investisseurs de la plateforme. Comment ça fonctionne ? A chaque fois qu’un trader que vous copiez exécute un ordre de Bourse, le système mis en place par eToro reproduit sur votre portefeuille boursier le même ordre de Bourse afin que vous obteniez les mêmes performances. Un système révolutionnaire !

La plateforme de ce réseau social d’investissement est disponible sous forme d’application sur Android et iOS. On apprécie beaucoup son interface intuitive et moderne. Cette appli vous permet en plus de créer des listes de suivi thématiques, de discuter avec la communauté du réseau social et d’investir sereinement dans le marché boursier.

Ce que l’on apprécie moins en revanche, c’est de savoir que le courtier se comporte comme un broker de type animateur de marché. La plupart des ordres de bourse ne rencontrent donc jamais le carnet d’ordre du marché. Cela signifie que lorsque vous achetez des actions ou de cryptomonnaies sur eToro, vous ne possédez que leur valeur. Cela a certains avantages (rapidité, diversité de l’offre), mais le fait de ne pas réellement détenir les titres peut être dérangeant pour les nouveaux investisseurs.

Avant d’investir, souvenez-vous que cela comporte des risques financiers importants. Cet article ne constitue pas une sollicitation en vue d’acquérir de quelconques produits financiers.