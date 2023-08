Quand aller aux toilettes pendant un film ? L’appli RunPee vous le dit !

Cela peut paraître trivial, mais pourtant, on connaît tous cette situation. La salle de projection s’éteint, on va profiter d’un film sur grand écran, quand tout à coup, c’est le drame : la pause toilette s’impose. Mais cette époque est révolue : RunPee vous permet de planifier en avance quand vous absenter pendant la projection d’un film !

Les films sont de plus en plus longs. En cent ans, les films sont passés en moyenne de tout juste 70 minutes à plus de 100 minutes depuis quelques années. Nolan vient même de casser la moyenne, avec les plus de 180 minutes pour son dernier film, Openheimmer. Alors il faut ruser pour s’éclipser aux toilettes pendant un temps creux.

RunPee, un OVNI bien pratique

RunPee est donc une application qui va ravir bien des spectateurs. L’application, disponible sur Android comme sur iOS, permet d’accéder à une liste très complète de films, mais surtout à une liste de toutes les scènes jugées creuses, avec le délai disponible exact pour s’absenter. Même mieux, l’application vous propose un synopsis de chaque scène avant et après la pause, pour repérer dans les moindres détails le moment clé.

Et si cela ne suffisait pas, RunPee vous envoie une alerte quand il est possible de faire une pause. Et si, au retour des toilettes, vous êtes un peu à la traîne, RunPee vous résume les trois dernières minutes du film, pour vous remettre dans le bain. Pas mal, non ?

Une vraie application de cinéphiles (vraiment)

Derrière cette application, une équipe qui répertorie depuis 9 ans plus de 2 000 films. Chaque semaine, de nouveaux titres sont ajoutés, notamment les sorties les plus récentes. Mais l’application va plus loin, donnant une vraie dimension cinéphile à cette idée un peu farfelue de prime abord. Ainsi, RunPee vous permet de participer à des sondages sur la qualité réelle de la 3D dans un film (un éternel débat enfin résolu). Mieux encore, elle vous indique si une scène post-générique vous attend à la fin de la projection ! Finies les longues minutes à patienter pour rien.

L’application, qui n’est pas traduite en français, est gratuite et fonctionne sur la base de donations. Vous pouvez la télécharger sur Android ou iOS.