Pourquoi et comment s’inscrire sur le réseau social Mastodon ?

Nous allons découvrir ce qu’est exactement Mastodon et la manière de s’y inscrire. Préparez vos bagages pour votre migration de réseau social !

Qu’est-ce que Mastodon ?

Mastodon est avant tout un réseau social, mais pas seulement. Il s’agit d’un logiciel de microblog auto-hébergé. Mais il est surtout libre, distribué et décentralisé au sein du Fediverse. Tout comme sur Twitter, on y publie des messages de 500 caractères avec photos, vidéo, sondages, il est également possible de s’abonner à d’autres utilisateurs. Mastodon n’est pas une copie de Twitter, bien au contraire, ce réseau est construit autour de très nombreuses instances (serveurs). On y retrouve des instances générales telles que mastodon.social ou d’autres consacrées à la cuisine, la littérature, les chats, le cinéma. En ce qui concerne le lexique Mastodon, on parlera d’un “toot” pour un post et un repost est un “boost”. Une des grandes innovations de Mastodon est qu’il accorde la possibilité aux usagers de créer leur propre instance (serveur).

Comment s’inscrire sur Mastodon ?

Dans un premier temps, il est nécessaire de choisir l’instance et de bien la garder en mémoire, car c’est par ce biais que l’on se reconnecte à son compte. Quelques renseignements à fournir, une validation de mail et l’inscription est validée. Il ne reste plus qu’à constituer un réseau, mais chaque chose en son temps, Rome ne s’est pas faite en un jour.

En résumé

On ne peut que se féliciter de rejoindre un réseau social libre, en open source et surtout respectueux de nos données personnelles. L’utilisation est aisée, même pour les néophytes. Une application à télécharger et utiliser pour ceux qui rêvent de liberté sociale.