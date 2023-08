PokerStars : le meilleur du poker en ligne vous offre 100 €

L’application PokerStars est l’une des plates-formes de poker en ligne les plus renommées et les plus appréciées par les joueurs du monde entier. En France, c’est même le site numéro 1 pour s’adonner à ce jeu. En ce moment PokerStars vous offre 100 € de bonus alors c’est le moment de vous inscrire !

Certes le poker est plus sympa autour d’une table avec des jetons, mais il est bien rare de pouvoir réunir les joueurs, le matériel et surtout avoir le temps pour y consacrer une soirée complète. Le poker en ligne permet donc à la fois de jouer de n’importe quand et de n’importe où avec son smartphone.

En ligne, on ne peut pas analyser le comportement des joueurs comme on pourrait le faire autour d’une table, mais on peut très bien disséquer le jeu de ses adversaires pour prendre l’ascendant sur eux. C’est un autre type de « poker » en fait, mais c’est tout aussi amusant. C’est d’autant plus vrai que le poker en ligne est devenu très populaire ces dernières années avec des joueurs « en ligne » qui deviennent des stars et finissent par ratisser les casinos et les grandes compétitions.

Pour partir du bon pied dans ce milieu, le mieux est de choisir la plate-forme numéro 1 : PokerStars.

Pourquoi c’est le meilleur ?

PokerStars propose des tournois à enjeux élevés et de gros « prize pools ». Des tournois hebdomadaires aux événements spéciaux en passant par les World Championship of Online Poker (WCOOP) et les Spring Championship of Online Poker (SCOOP), il y a toujours une chance de remporter des gains substantiels et de se mesurer aux meilleurs joueurs du monde. L’appli offre une vaste gamme de jeux de poker : des tables de cash game aux tournois passionnants en passant par les Sit & Go, les joueurs ont le choix entre diverses variantes de poker, notamment le Texas Hold’em, l’Omaha, le Seven-Card Stud et bien d’autres.

PokerStars propose une application conviviale pour les joueurs de poker en ligne, ce qui rend l’accès au jeu facile et rapide. Disponible sur les appareils mobiles (iOS et Android) ainsi que sur les ordinateurs de bureau, les joueurs peuvent accéder à leur compte à tout moment et n’importe où. PokerStars récompense la fidélité de ses joueurs grâce à son programme de fidélité, mais ce qui motive les joueurs à opter pour cette plate-forme c’est le bonus d’entrée…

100 € de bonus !

Car lors de votre premier dépôt, PokerStars vous offre de doubler la mise dans une limite de 100 €. Déposez 100 € et recevez le double, même chose si vous ne désirez mettre que 20 ou 50 €. Votre compte doit être validé (il faut fournir une pièce d’identité), mais vous pouvez jouer tout de suite après votre inscription. Pour récupérer votre bonus, il faudra gagner des points. Vous gagnez 5 points à chaque euro joué. Au bout de 75 points, vous serez crédité de 5 €. Il n’est pas nécessaire de gagner les parties ou de les perdre, mais juste de les jouer ! N’oubliez pas de rentrer le code STARS100 lorsque vous ferez votre dépôt.