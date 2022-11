Nostalgique des séries, films ou émissions vintages ? Fan de séries françaises ou internationales ? Sur Pluto TV, il y en a pour tous les goûts et gratuitement. Oui, vous avez bien lu, du streaming gratuit ET légal ! Nous allons voir en détail ce que nous réserve l’application.

Un large choix accessible

Niveau choix, Pluto TV propose un concept qui se démarque des plateformes traditionnelles avec pas moins de 75 chaînes et un millier de films et séries. La diversification est bien présente avec de l’action, de la science-fiction, des thrillers ou encore des animés. L’interface est bien pensée et intuitive, on s’y retrouve facilement.

Du streaming gratuit

L’application propose son contenu gratuitement sans offre premium cachée. On se doute bien que pour avoir accès à un contenu gratuit, on doit s’attendre obligatoirement à une contrepartie. La publicité ! À choisir, il est préférable d’avoir une publicité intempestive avec Jean Dujardin que de débourser un abonnement.

Pluto TV, c’est un vaste choix de programmes pour les enfants avec sa catégorie Kids Max et Kids. Les petits comme les grands pourront retrouver les aventures de Léonardo, Donatello, Raphaël et Michelangelo ou de Dora avec son sac à dos. Pour les nostalgiques MacGyver, est bien présent avec quelques bons tutos brico. On comptera aussi sur les catégories lifestyle, musique, sport, gaming et bien d’autres. Pluto TV c’est aussi l’occasion de retrouver des chefs d’œuvre comme Les filles d’à côté, Walker Texas Ranger, Hélène et les garçons ou Amour, gloire et beauté… Et bien sûr des monuments de télévision comme Secret Story ou « Poubelle la vie ! » Autant dire que jamais plus vous ne vous ennuierez !

Pluto TV en résumé

Le concept change et ça fait du bien. L’idée d’avoir accès à une grande variété de programmes sans forcément devoir sortir la carte bleue est une très bonne chose. Il y a un juste milieu entre les programmes rétro et contemporains. Si l’application est fluide, il manque néanmoins la possibilité de pouvoir avoir un accès direct aux chaînes. En effet, cela permettrait de sélectionner par ce biais le programme. À noter que l’application fonctionne sur téléphone, tablette, ordinateur et via la PlayStation.