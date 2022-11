Plein de promos et des courses encore moins chères avec avec Lidl Plus !

L’application Lidl Plus entièrement gratuite vous permet d’avoir sous la main une multitude d’outils pour économiser lors de vos courses. Il suffit d’un clic pour la télécharger, quelques renseignements personnels et l’inscription est terminée. Voyons les différentes fonctionnalités et avantages qu’offre l’application Lidl Plus.

Les fonctionnalités

Grâce à l’application, l’accès aux différentes offres en cours est extrêmement simple. Il est possible de créer une liste de courses (consultable également hors connexion) comportant les produits que l’on souhaite acheter. Les catalogues sont disponibles en ligne, une fonctionnalité parfaite pour réduire la consommation de papier.

Les coupons de réductions sont directement chargés dans l’application, une simple manipulation est suffisante pour les activer. On ne peut plus pratique lorsque l’on a tendance à oublier les coupons. Autre fonctionnalité, le ticket de caisse dématérialisé. Il permet de conserver le ticket sans que celui-ci ne subisse la moindre altération, ce qui s’avère parfait lorsque celui-ci sert de garantie.

Grande surprise de l’application, des milliers de recettes gratuites. Il suffit d’entrer les ingrédients que l’on souhaite cuisiner et une multitude de recettes sont proposées. Une liste de courses est proposée pour chaque recette, ce qui évite les oublis d’ingrédients si l’on souhaite programmer la recette pour un futur repas.

Des offres partenaires

Un des avantages de l’application Lidl Plus, représente l’accès à des offres partenaires avantageuses. Qu’il s’agisse de remise ou d’essai gratuit, les démarches sont aisées pour y avoir accès. L’application propose également des séjours via Lidl-voyages.fr à des tarifs hautement concurrentiels. Les destinations sont diverses et variées, des îles à la Bretagne en passant par l’Afrique du Nord, il y en a pour tous les goûts.

Lidl Plus en résumé

Lidl Plus est une application bien pensée qui permet de faire des économies non seulement sur les courses alimentaires, mais également sur les loisirs. La fonctionnalité “recette” est un plus, tout comme l’option “ticket de caisse dématérialisé”.