Planifier son mariage : les meilleurs sites et applications pour le plus beau des événements

Pour gérer son mariage, on trouve des applications et des sites pour s’aider un peu, si Monsieur veut faire un cadeau à Madame (ou l’inverse), il vaut mieux passer par un moyen plus discret pour que la surprise soit complète. Sur ce site, on trouve par exemple des bijoux en or, argent et platine pour lui ou pour elle et pour toutes les occasions : mariage, Saint-Valentin, fête des Mères, etc.

Des planificateurs sur Android pour avoir tout dans la poche

Organiser un mariage n’a rien de simple, surtout si vous le faites vous-même pour économiser de l’argent. On trouve certes des agences comme Weddzy, mais en fonction de la formule, l’addition peut vite devenir salée. Pour garder son planning en tête, créer des liste d’invités et toujours avoir de quoi noter et ne rien oublier, il existe des applications mobiles comme Planificateur de Mariage ou Mariages.net. Ces dernières permettent de gérer sa liste d’invités, les invitations, le budget, les différents fournisseurs avec les coûts, l’organisation des tables, le photographe, le lieu de la cérémonie, les fleurs, la lune de miel, etc. Partagez vos idées ou trouvez-en de nouvelles avec la partie communautés, etc. Deux applis qui vous seront d’une sacrée aide d’autant que la seconde propose aussi des catalogues pour les vêtements et des prestataires associés : traiteurs, fleuristes, etc.

La liste de mariage…tout en ligne !

Si vous faites un mariage un peu plus intime et que vous n’avez pas besoin d’une organisation militaire, il y a quand même une chose à gérer : sa liste de mariage. Même si de plus en plus de nouveaux mariés préfèrent des enveloppes, les cadeaux de mariage sont quand même préférés par plus de la moitié des couples. Les sites MilleMerciMariage et Milirose proposent de gérer cela pour vous. Faites votre choix de cadeaux souhaités parmi les sites partenaires (Amazon, Vert Baudet, Maison du Monde, etc.) et envoyez votre liste à vous invités qui pourront choisir leur cadeau directement sur le site, payer en ligne et faire livrer leur cadeau où ils le souhaitent.

Prenez garde de vous y prendre suffisamment à l’avance, de faire en sorte de penser à tous les budgets et de varier un peu les objets. Si une vieille tata ne verra aucun problème à vous offrir des assiettes, un cousin fêtard préférera sans doute une chose d’un peu plus « funky ». Heureusement, ces sites disposent de plusieurs milliers de références et vous pourriez y trouver des choses très sympas auxquelles vous n’auriez pas pensé.

