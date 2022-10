Perdez 10 kg en 14 jours avec l’application « Régime Thonon »

Tout y est !

Application de régime sous-entend qu’il faut passer par la case déclaration du poids et l’objectif. C’est tout aussi douloureux qu’un passage par la case prison dans le Monopoly, mais on ne peut pas y couper ! Le design de l’application est hyper, mais alors hyper sobre, ce qui n’enlève rien à sa fluidité. Il suffit de scroller pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Nul besoin de se perdre dans des menus complexes.

L’application offre également la possibilité de mesurer son IMG (Indice de massa grasse) et IMC (Indice de masse corporelle) ainsi que suivre l’évolution de la perte de poids.

Des détails encore des détails !

La simplicité du design nous donne envie de découvrir tout le contenu. Il n’y a pas de fioriture, direct à l’essentiel. On retrouve une liste de courses qui permet de gagner un temps fou, le déroulement du régime, les menus détaillés pour la phase de régime, mais également la phase de stabilisation.

Où est la publicité ?

Après un petit temps d’essai, on s’étonne de ne pas être agressé par une publicité omniprésente comme dans la grande majorité des applications gratuites. C’est le point en plus qui en rend l’utilisation super agréable.

En résumé

L’application Thonon est simple, pratique, efficace. On y trouve exactement tout ce dont on a besoin pour suivre un régime, sans les “petits trucs en plus” qui ne servent à rien, sinon nous pousser à la consommation. On reste concentré sur ses objectifs et c’est très bien. L’application est à l’image du régime Thonon, tout en sobriété et efficacité !