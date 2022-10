NousLib : les meilleures expériences sexuelles à portée de mains !

On se réveille certains matins en se posant des questions existentielles comme « Est-ce que je préfère l’abricot ou la banane ? », « Pour ou contre les aspirateurs ? » ou « Suis-je épanoui dans ma vie sexuelle ? ». Concernant cette dernière et si vous avez besoin d’explorer des routes plus vastes, il est grand temps de vous inscrire sur le site NousLib qui vous offrira tout ce que vous cherchez en matière de sexe, et même plus.

NousLib : une communauté de membres vigoureux

NousLib prône ni plus ni moins l’amour libre et consenti sans aucune barrière. Le site français se présente comme le numéro 1 de la rencontre libertine et, avec plus de 2,5 millions d’inscrits, il y a fort à parier que c’est bien le cas. Ici, pas de tabou et vous trouverez ce que vous cherchez. Échangisme, candaulisme, BDSM, plans à 2, à 3 ou à (insérez le chiffre que vous voulez)… L’offre est large et alléchante pour qui veut explorer tous les pans de sa sexualité. D’ailleurs toutes les tendances sont présentes et bienvenues, couple, célibataire, homo, hétéro, trans etc. Il vous suffit de vous inscrire gratuitement pour créer un profil que vous pouvez compléter avec des photos et des vidéos. Un tchat est disponible, tout comme les appels vidéo pour contacter les autres inscrits et réaliser vos projets. Un grand plus par rapport à d’autres sites : tous les profils sont vérifiés et bien réels afin d’éviter les entourloupes.

Gros avantage pour les femmes : l’abonnement est gratuit pour elles ! Ça peut sembler injuste mais cela permet d’avoir un ratio homme/femme raisonnable. Si pour les hommes l’inscription est gratuite, il faudra prendre un abonnement au tarif très raisonnable et dégressif pour avoir accès à tous les outils :

7,90 €/mois pour douze mois ,

, 9,90 €/mois pour un semestre,

12,90 €/mois pour un trimestre,

18,90 € pour un seul mois.

Vous trouverez également sur le site une liste des clubs échangistes, un agenda des soirées libertines à venir et même un blog avec des articles de fond sur le sexe.

Bref, Nouslib est à la pointe de la rencontre sexe, du plaisir partagé et laissera à chacun la possibilité de mettre en pratique la devise du site : « Brisez les tabous ! »