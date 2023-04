NousLib.com : un site de rencontre coquine pour les esprits libres…

Il existe des tonnes d’applis de rencontre dédiées au sexe, mais dans la catégorie « libertins et échangistes », peu donnent vraiment satisfaction. NousLib est un site « sérieux » pour des rencontres frivoles. Pas de faux profils, du respect et une grande communauté pour les célibataires ou les couples qui aiment partager leur moment de plaisir.

Il existe énormément de types de site/appli de rencontre si bien que les plates-formes généralistes comme Meetic sont un peu à la peine. On trouve des sites pour les véganes, les musulmans, les chrétiens, les adultérins, les adeptes du BDSM, etc. Dans la catégorie des sites libertins, NousLib.com se démarque comme un lieu de rencontre unique pour les esprits libres qui recherchent la liberté dans leurs relations.

Qu’est-ce que NousLib ?

NousLib.com est un site de rencontres en ligne qui se distingue par son approche novatrice et inclusive. Contrairement à d’autres sites de rencontres traditionnels, qui peuvent être restrictifs dans leurs critères de recherche ou leurs attentes, NousLib.com embrasse la diversité et la liberté d’expression dans les relations. Que vous soyez célibataire, en couple, marié, queer, pansexuel, polyamoureux ou simplement curieux, NousLib.com offre un espace ouvert et accueillant pour explorer vos désirs et vos intérêts.

Ce qui rend NousLib.com unique, c’est son engagement envers la liberté de choix et de consentement. Le site encourage les membres à être authentiques et à exprimer leurs véritables désirs et besoins sans jugement ni pression. Qu’il s’agisse de trouver un partenaire pour une relation à long terme, de vivre une aventure passionnante ou de simplement échanger avec des personnes partageant les mêmes idées, NousLib.com offre un environnement de qualité pour explorer vos envies.

Le site est très bien conçu et plutôt joli. Attention, sur NousLib, ça parle cash et les photos parlent d’elles-mêmes. Il s’agit de se dévoiler pour attirer et séduire. Les échanges sont peut-être sans filtre, mais le respect est de mise.

Liberté j’écris ton nom !

Car l’une des valeurs fondamentales de NousLib.com est la liberté : c’est d’ailleurs toute la philosophie du site. Chacun doit être libre de s’exprimer et de vivre sa vie selon ses propres termes sans être jugé ou critiqué. Cela se reflète dans la manière dont le site est structuré et dans la communauté qu’il a construite.

Sur NousLib.com, les membres sont encouragés à exprimer clairement leurs préférences et leurs attentes. Les outils de recherche et de filtrage avancés permettent aux membres de trouver des partenaires potentiels en fonction de leurs critères spécifiques, qu’il s’agisse de l’âge, de la localisation, des intérêts, des orientations sexuelles, etc.

NousLib propose aussi des blogs, des écrits et récits de membres qui décrivent leur fantasme ou leurs histoires de sexe. On trouve aussi une liste de clubs échangistes et libertins dans toutes les villes de France. NousLib, ça ne se vit as qu’en ligne…



Le prix de la liberté !

Sur NousLib, l’inscription est gratuite pour tous : hommes, femmes et couples. Avec cet accès gratuit, vous pouvez visualiser les profils des membres et leurs petites annonces coquines et accéder à leurs photos et vidéos. Mais pour prendre vos rendez-vous coquins, il faudra vous abonner.

Attention, NousLib.com reste entièrement gratuit pour les femmes célibataires, reines dans l’univers du libertinage !

En ce qui concerne les tarifs, c’est loin d’être cher et c’est surtout dégressif :

7,90 €/mois pour douze mois,

pour douze mois, 9,90 €/mois pour un semestre,

12,90 €/mois pour un trimestre,

18,90 € pour un seul mois.