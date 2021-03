Montage vidéo, récupération de données ou contrôle parental : tous les logiciels Wondershare en promo

Si vous ne connaissez pas encore Wondershare, l’éditeur de logiciels de montage vidéo, de récupération de données, de contrôle parental et bien d’autres encore, nous vous proposons aujourd’hui de découvrir la variété (et la qualité) des ses outils.

Wondershare, dispose dans son catalogue de logiciels plus utiles les uns que les autres. Faciles d’utilisation, ils sont qui plus est accessibles à tous : édition de PDF, conversion de fichiers, transfert de données mobiles, etc. Nous vous présentons aujourd’hui trois outils indispensables : Filmora, un puissant logiciel de montage vidéo, RecoverIt, un outil de récupération de données et FamiSafe, l’une des applications de contrôle parental la plus fiable du marché.

► Filmora

Couper, rogner et fusionner des vidéos facilement sans perte de qualité sont les nombreuses fonctionnalités qu’offre Filmora. Ce puissant logiciel de montage vidéo est adapté à tous les utilisateurs, même les débutants. Efficace et facile d’utilisation, il comporte plus de 300 effets gratuits et musiques originale et libre. Afin de vous faire un idée de la polyvalence et qualité du logiciel, Wondershare propose un essai gratuit. Après, le logiciel est proposé à partir de 39,99 $ (33,50 €).

► RecoverIt

Pour les personnes ayant malencontreusement perdu des données RecoverIt s’impose comme l’une des meilleures solutions. Ce logiciel permet en deux temps trois mouvements et très facilement de les récupérer. RecoverIt ne se contente pas de récupérer vos photos sur téléphone portable, il va bien plus loin et peux également retrouver vos e-mails, fichiers texte, PDF, MP3, vidéos, etc.

Très simple et intuitif, le processus de restauration de données passe par trois étapes : sélection, analyse et récupération. Il vous laisse par ailleurs la possibilité de prévisualiser les fichiers retrouvés avant leur éventuelle récupération. RecovertIt permet de récupérer vos données sur de nombreux appareils : les ordinateurs, les disques durs et les cartes mémoire, iPhone, iPad , téléphones et tablettes Android.

Le logiciel est aussi bien utilisable sur les PC Windows que sur les appareils tournant sous Mac. La licence d’un an pour les particuliers débute à 69,99 €. Si vous êtes enseignant ou étudiant, vous bénéficiez d’une réduction de -30%.

► FamiSafe

Pour les parents soucieux de protéger leurs enfants des contenus sensibles ou qui souhaitent tout simplement avoir un œil sur leurs activités, FamiSafe, l’application de contrôle parental est la solution idéale.

Contrôle du temps passé devant l’écran, localisation de l’emplacement en temps réel et détection de contenus inappropriés dans les appareils des enfants sont les principales fonctionnalités qu’offre FamiSafe. Tout comme Filmora, vous pouvez l’essayer gratuitement avant d’envisager de l’acheter (38,99$/an donc 32,60 €)