Molotov : la TV comme vous l’aimez, où vous voulez, quand vous voulez

Vous vous rappelez la dernière fois que vous avez acheté un programme TV à la caisse d’un supermarché ? Britney Spears cartonnait, l’euro s’invitait dans nos porte-monnaie et il fallait éviter de manger de la vache folle. Plus tard, l’ADSL s’invitait dans les foyers et eMule faisait son apparition, puis YouTube, les réseaux sociaux, Netflix… Autant de raison de délaisser la TV et ses programmes à l’électroencéphalogramme aussi plat que la Belgique.

La télé 2.0

Pourtant, la télévision existe encore et il y a même des gens pour la regarder. Boomer adepte d’ARTE, mamy qui ne rate pas un épisode des Feux de l’Amour, Timéo le millennial qui kiffe Les Chtis contre les Marseillais à Acapulco, Rachid l’entrepreneur trentenaire qui aime Stéphane Plaza, Jessica l’Instagrameuse qui suit les tendances : tous regardent « la télé ». Sauf que si les programmes arrivent à se renouveler, le concept est vieux comme Hérode… Ou au moins comme Pompidou.

Heureusement, il y a Molotov. Une appli gratuite permettant de regarder la télé sur tous les supports : smartphone, tablette, console, PC… et même votre télé (on n’arrête pas le progrès). L’avantage ? Tout est réuni sur une seule plate-forme. Pas besoin d’avoir un compte MyTF1, FranceTV ou 6play puisque Molotov centralise toutes les chaînes gratuites de la TNT en un seul endroit : en direct ou en différé. Cela change absolument tout puisqu’avec Molotov, vous pouvez savoir ce qu’il y a ce soir, en ce moment…et si vous avez raté une émission diffusée hier ou il y a 10 jours, il est quand même possible d’en profiter.

Du contenu sur mesure

On peut aussi noter la possibilité d’être tenu au courant des émissions de vos personnalités préférées. Si vous aimez Jean-Paul Belmondo, Mimie Mathy, Silvester Stalone, Lino Ventura et Jean-Claude Van Damme (cherchez l’intrus) : il suffit de le faire savoir à l’appli pour être prévenu automatiquement lorsqu’un film avec ces acteurs passe à la TV. Molotov permet aussi de reprendre un programme depuis le début si vous étiez occupé à faire vos courses ou à lire un article de presse complotiste (vous saviez que le Mont Saint Michel n’était ni Normand, ni Breton, mais Corse ? « Lu Montu Santu Mikele »). Vous avez arrêté la télé la même année que Fogiel ? Vous ne savez pas quoi regarder ? Molotov vous prend par la main.

Molotov modernise la TV

Si vous aimez le foot, il y aura toujours un match sympa comme Norvège-Iran en moins de 17 ans féminin. Un film animalier ? Que diriez-vous de L’Ours de Jean-Jacques Annaud (92 minutes d’ennui par le réal’ de chefs d’œuvre comme Stalingrad ou Le Nom de la Rose) ? Une série ? Un bon Urgences en 4:3 à l’époque où Julianna Margulies n’était pas composée à 38 % de plastique. Un film classique ? Votre serviteur a un petit faible pour Les Grandes Familles, Le Baron de l’Écluse ou Le Président avec le grand Jean Gabin, mais il y a peu de chance que cela fasse le poids face à l’ami Cyril Hanouna et sa spécialité de «nouilles dans le slip». Il est vraiment trop fort ce Baba. Des nouilles dans le slip… Quel déconneur.

Molotov c’est aussi plusieurs formules payantes

Mais Molotov TV c’est aussi la possibilité d’ajouter des chaînes payantes. Il faudra par contre passer par un des nombreux bouquets proposés, ce n’est pas à la carte. Pour 3,99 €, Molotov Plus propose 70 chaînes (TNT + RTL9, Action, NRJ Hits, Mezzo, Trace, CNN, Fashion TV, Gong…) avec la possibilité d’enregistrer vos programmes et de les voir hors connexion (4 écrans simultanément jusqu’à la définition 4K).

On compte aussi un bouquet Ciné+ pour 9,99 € avec les chaînes du groupe Canal+ : Ciné+ Premier, Ciné+ Frisson, Ciné+ Émotion, Ciné+ Famiz, Ciné+ Club et Ciné+ Classic. Une formule intéressante avec des séries, des films de guerre, d’horreur, des comédies et des blockbusters récents comme Joker, Le Mans 66, John Wick 3, etc. Motolotov Extend propose encore plus de chaînes que Molotov Plus pour 9,99 € et on a aussi à disposition des bouquets Kids & Teen (4,99 €) Adult Swim + Toonami (2,99 €), OCS (11,99 €), StarzPlay (4,99 €), Maghreb (4,99 €), un bouquet pour gamer, un bouquet africain et un dernier pour voir la NFL à 24,99 €.