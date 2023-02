Faites-vous un bon restau avec l’application Michelin Restaurants !

Cherchez un établissement dans la ville de votre choix ou là où vous vous trouvez en spécifiant un rayon de recherche. Vous voulez le meilleur ? Il est possible de rechercher les restaurants avec 1, 2 ou trois étoiles. Vous n’avez pas la bourse à Rothschild ? Le guide Michelin a su dernièrement s’adapter en octroyant deux nouvelles récompenses : le Bib Gourmand et L’Assiette Michelin. La première est décernée par les inspecteurs du guide Michelin à des restaurants offrant « une cuisine soignée à prix modéré » tandis que l’Assiette fait un peu figure de lot de consolation tout en permettant d’être sûr de ne pas tomber sur un boui-boui grotesque.

Sélectionnez votre type de cuisine (gastronomique, bistrot, italien, moderne créatif, japonais, chinois, poisson, classique, etc.) et votre fourchette de prix (de moins de 20 € à plus de 80 € pour un menu) et c’est parti ! Notons que le guide est très complet avec la possibilité de connaître à l’avance les spécificités de l’établissement : terrasse, vue, au bord de l’eau, jardin, parc, présence d’un parking, possibilité de réserver en ligne, heure d’ouverture, distance, etc. Les avis sont ceux des clients et utilisateurs de l’appli, ils ne sont pas importés de Trip Advisor. Les photos sont très sympas et il est possible que vous y ajoutiez les vôtres.

Cerise sur le gâteau, la plupart des restaurants ajoutent le « mot du chef » pour vous donner envie de venir les rejoindre. Pour les mangeurs exigeants…