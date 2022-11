Meilleure productivité et objectifs atteints avec Pivot Time Tracker !

N’avez-vous jamais eu l’impression de courir après le temps ? Un peu comme ce lapin dans Alice aux pays des merveilles. Optimiser son temps peut s’avérer compliqué, soit par manque de temps justement ou de motivation. Et pourtant, avec une bonne gestion, on se sent plus léger. Il existe une application gratuite qui permet de gérer au mieux sa disponibilité, Pivot Time Tracker. On vous en dit plus !

Vers une meilleure organisation

N’est-il pas frustrant de s’apercevoir à la fin de la semaine que toutes les tâches n’ont pas été accomplies ? Ne parlons pas du bilan mensuel. Avec Pivot Time Tracker, le concept est simple, on chronomètre les activités. Qu’il s’agisse de votre séance de sport, votre quota de télétravail mensuel, vos courses hebdomadaires, vous pouvez tout chronométrer. L’application reste discrètement en arrière-plan et lorsque vous avez terminé, il suffit de mettre le timer à l’arrêt. Chaque activité est classée dans une catégorie et permet, au fur et à mesure des utilisations de l’application, d’établir des rapports. En effet, vous aurez accès à un récapitulatif de l’utilisation de votre temps par jour, semaine et par mois.

Relever des challenges

Si vous aimez vous challenger, alors Pivot Time Tracker est fait pour vous. L’application fournit la possibilité de programmer des challenges récurrents ou non. La programmation est ultra simple et l’affichage de la progression aide à rester motivé. Plusieurs programmations de challenge sont possibles, une bonne raison de planifier des actions journalières, hebdomadaires ou mensuelles et d’atteindre les objectifs fixés.

Pivot Time Tracker en résumé

Pivot Time Tracker est une application fluide, gratuite (et ça, c’est vraiment bien) sans publicité et simple d’utilisation. Elle permet de maintenir un œil sur la gestion du temps et de l’optimiser au besoin. La programmation de challenge est une motivation qui fonctionne parfaitement bien. L’application est entièrement en anglais, mais aisément compréhensible, si besoin un tour sur une application de traduction et le tour est joué !