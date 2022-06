Meetic : l’appli cupidon qui vous aide à trouver l’amour

Il y a plus de 20 ans, Marc Simoncini dîne avec des amis qui lui font part de la difficulté pour les trentenaires de faire des rencontres amoureuses. Une petite ampoule s’allume alors dans la tête du Français qui a l’idée d’ouvrir un site de rencontre en ligne. Son nom ? Meetic ! Un patronyme aujourd’hui connu de tous et qui est un des mastodontes du genre à travers le monde. Un must pour les cœurs à prendre qui a su s’adapter au marché pour proposer un contenu en constante évolution.

Meetic : l’entremetteur digital

On ne survit pas plus de deux décennies sans proposer un service de qualité. C’est vrai partout dans le monde de l’entreprise, et encore plus dans celui du digital où la concurrence est rude ! Pourtant, en 2022, Meetic est toujours là, se vantant d’avoir donné l’étincelle à la formation de plus de 8 millions de couples à travers l’Europe. L’application vous permet donc de rentrer en contact avec des célibataires qui souhaitent faire des rencontres amoureuses. À chacun ensuite de personnaliser son expérience. Vous pouvez en effet laisser faire le hasard ou entrer certains critères de recherche, que ce soit l’âge, le sexe, la localisation ou les centres d’intérêt.

Avec le mode Zen, votre profil n’apparaîtra que dans les résultats de profils qui correspondent à vos critères. Si vous restez en mode Incognito, vous n’apparaîtrez qu’aux yeux de ceux qui vous intéressent. De quoi éviter tout harcèlement et mise en relation avec des personnes avec qui rien n’aboutira. Le site annonce d’ailleurs avec fierté que plus d’un million de conversation commencent chaque mois sur Meetic qui vous permet également le Chat en vidéo. Et pour ceux qui ne savent pas trop comment se lancer dans l’aventure, l’aide n’est jamais loin.

Un site de rencontre qui marche

Il est vrai qu’autant pour certains, discuter et séduire est une seconde nature, autant pour d’autres ce grand saut dans l’inconnu peut être source d’angoisse. Malgré toute la bonne volonté du monde, on peut parfois être rattrapé par l’enjeu premier qui n’est quand même rien d’autre que de trouver l’amour ! Alors pour les personnes qui ne savent pas comment appréhender les discussions, Meetic propose ainsi de parler avec Lara, coach virtuelle à qui vous pouvez poser vos questions en direct. Ses réponses vous aideront alors à améliorer votre profil, à écrire vos premiers messages et même à choisir le meilleur endroit pour faire vos rencontres dans le « monde réel ».

Le service client est en plus célébré pour son sérieux et son efficacité depuis des années. Vous ne serez donc jamais laisser en plan si vous avez un problème.

De vrais rendez-vous entre membres « Meetic »

Parce que certains veulent tout de suite se rencontrer « en vrai », Meetic propose également des Events Meetic. Cela peut être en ligne, gratuit ou payant. Vous aurez par exemple des soirées dans des bars où tous les participants seront des abonnés au service. Des ateliers cuisine sont aussi programmés, tout comme des chasses au trésor, des cours de salsa, des soirées dégustation ou des Blind Tests. Elles sont mises en place partout de France, de Bordeaux à Lyon en passant par Paris, Quimper, Metz, Amiens et bien d’autres.

L’inscription sur Meetic est gratuite. Vous pourrez ainsi créer votre profil et regarder ceux des autres sans problème. Par contre, il ne faut pas se leurrer, vous n’arriverez pas à grand chose sans recourir aux options payantes. Heureusement que ça fonctionne !

L’abonnement Essentiel à 24,99 €/mois pour 6 mois permet de :

Envoyer et répondre à des e-mails

Discuter sur Meetic Messenger

Cacher les profils qui ne vous intéressent pas

Consulter la liste des flashs envoyés

Flasher sur un membre célibataire

Utiliser sans limite le « Shuffle » (système de « match » à la Tinder)

Profiter de réductions pour les Event Meetic

Désactiver les publicités

La formule Premium à 29,99 €/mois pour 6 mois permet en plus de :

Se faire contacter par les membres qui ne payent pas d’abonnement (vous augmentez vos chances)

Savoir quand vos messages sont lus

Booster votre profil avec 5 mises en avant par mois

Il s’agit des meilleurs prix car si vous voulez payer mois après mois, les tarifs sont moins intéressants : 39,99 € pour l’offre Essentiel et 49,99 € pour la formule Premium.