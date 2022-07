Comment localiser, surveiller et espionner un téléphone facilement avec l’application mSpy ?

Pourquoi choisir mSpy ?

En faisant des recherches sur Internet, vous allez trouver de nombreux sites qui proposent des logiciels d’espionnage et de contrôle parental pour les smartphones. Attention à qui vous faites confiance, car s’il s’agit de surveiller les activités et les déplacements d’un enfant, vous n’aimeriez pas confier cette tâche à n’importe qui. Surtout, faites attention aux logiciels gratuits qui sous couvert du « je ne vends rien » attirent les utilisateurs pour se servir dans leurs données personnelles.

Créé en 2010, le logiciel mSpy est aujourd’hui présent dans plus de 100 pays et affiche plus d’un million d’utilisateurs dans le monde. Il fonctionne sous Android et iOS. Il est payant, mais passer à la caisse est inévitable pour avoir une appli sûre et efficace dans ce secteur. La bonne nouvelle est que les tarifs de mSpy sont dégressifs

Comment fonctionne mSpy ?

mSpy s’installe dans le téléphone comme une application ordinaire en quelques minutes et tous les appareils sous Android supérieur à la version 4.x sont compatibles, mSpy est également compatible avec iOS. Il est à noter que vous aurez besoin d’avoir le téléphone physiquement en main pour installer mSpy. Les étapes de l’installation sont clairement expliquées, mais si vous craignez de mal faire, vous pouvez suivre notre tutoriel vidéo qui vous guidera à travers les différentes étapes en cliquant ici.

Quelles sont les fonctions de mSpy ? L’appli est invisible pour le possesseur du smartphone, mais une fois installée, vous pouvez vous connecter à votre espace personnel et commencer à récupérer les informations qui vous intéresse : Le journal d’appel du téléphone espionné (noms des appelants, la date et la durée de chaque appel)

Les enregistrements et réécoute des appels

Les messages textes et photos reçus et envoyés (SMS, WhatsApp, Snapchat, Messenger, Telegram, Skype, Tinder, Viber, Kik, Line, Instagram, iMessage, Hangouts etc.)

La localisation GPS du téléphone (avec la possibilité d’être alerté si le téléphone venait à franchir une limite invisible que vous aurez déterminée, autrement dit le « Géofencing »)

L’historique des pages Web consultées

Les échanges sur Facebook

Liste des applications installées

Lire les vidéos et photos prises par le téléphone

Un « keylogger » qui enregistre tout ce qui est tapé sur le clavier virtuel du smartphone surveillé (Messages bien sûr, mais également toutes les recherches Internet par exemple, les mots de passe ou les courriers électroniques)

L’application est masquée, mais si jamais elle est désinstallée (remise à zéro du téléphone par exemple), vous serez prévenu. L’appareil de votre enfant est perdu ou a-t-il été changé ? Vous n’avez pas de frais supplémentaires. Si vous avez plusieurs enfants, il existe une formule «famille» pour surveiller 3 appareils en même temps.

mSpy, combien ça coûte ? mSpy propose plusieurs formules « Premium » au tarif dégressif. Ainsi, si vous voulez utiliser l’application sans engagement pendant un mois, il vous en coutera 41,99 euros. Avec un engagement de trois mois, cela vous coûtera 23,56 euros le mois, mais le meilleur choix est certainement l’offre pour un an en promo à 9,91 €/mois… mSpy propose par ailleurs ponctuellement des réductions allant jusqu’à -50%, cliquez ici pour voir les meilleures promos du moment, il y a de fortes chances que vous puissez bénéficier d’un tarif encore plus avantageux que celui annoncé ici. Est-ce légal de surveiller un smartphone ? L’application mSpy est légale tant qu’elle est utilisée dans le cadre prévu par la loi de votre pays de résidence. En France par exemple, elle peut être utilisée dans le cadre d’un contrôle parental pour les appareils téléphoniques ou tablettes de vos enfants, ou pour des personnes sur lesquelles vous avez autorité ou consentement, comme les personnes sous tutelle ou curatelle par exemple. En revanche il n’est pas légal de surveiller une personne à son insu et sans son consentement. Pour être clair, il n’est pas permis d’installer cette application sur le téléphone de votre conjoint(e) ou petit(e)-ami(e) sans son accord. À quoi sert la fonction keylogger ? Un keylogger est un logiciel qui permet d’enregistrer tout ce qui est tapé sur un clavier. Sur PC, il existe des appareils USB qui se branchent entre l’ordinateur et le clavier, mais sur Android cela existe aussi… de manière encore plus discrète. Le logiciel mSpy en plus de surveiller l’activité d’un smartphone, de consulter les messages, de récupérer les photos/vidéos et de géolocaliser l’appareil permet ce tour de force. Mais si mSpy permet de surveiller les messageries, quel est l’intérêt ? Avec ce keylogger, vous pourrez voir les recherches Internet, les mots de passe et tout ce qui est tapé au clavier. Certes, mSpy propose de voir les échanges sur plusieurs messageries (SMS, WhatsApp, Snapchat, Messenger, Telegram, Skype, Tinder, Viber, Kik, Line, Instagram, iMessage, Hangouts), mais pas les e-mails ou la dernière messagerie à la mode Signal. Le keylogger est la solution ! Rappelons qu’ installer une telle application sur l’appareil d’un tiers sans son consentement est illégal en France : il s’agit d’une appli qui s’adresse avant tout à la surveillance de vos enfants. Testez mSpy » Comment géolocaliser un téléphone ? ► L’emplacement GPS : localisez le téléphone en temps réel Lorsque l’appli sera installée (cela se fait en 5 minutes avec des explications en français), vous pourrez suivre les différentes activités depuis votre Tableau de bord mSpy. Dans le menu de gauche, faites défiler les fonctionnalités pour arriver à Emplacement GPS. Ici vous aurez l’emplacement géographique de l’appareil de votre enfant. Dans l’icône en forme de calendrier vous pourrez déterminer l’emplacement en fonction de la date. Pratique pour savoir où était votre enfant hier à 15 heures par exemple. ► Le «geofencing» : soyez notifié quand le téléphone sort d’une zone déterminée Le geofencing permet d’être alerté sur votre e-mail si votre enfant sort d’une zone déterminée. Imaginons que vous ne désirez pas qu’il sorte de votre maison en le laissant toutefois faire des commissions ou aller réviser chez le voisin. Déterminez un périmètre géographique autour de chez vous en la dessinant sur la carte puis en déterminant le rayon. Donnez un nom à ce périmètre et faites en sorte d’être alerté s’il sort ou s’il rentre dans ce périmètre (ou les deux !) ► Les zones autorisées : soyez notifié quand le téléphone entre dans une zone déterminée Après les zones d’exclusion, vous pouvez aussi paramétrer des zones «autorisées». Soyez prévenu lorsqu’il rentre de l’école par exemple. Cela fonctionne de la même manière que les zones d’exclusion. Vous pouvez paramétrer les deux en même temps, mais elles ne peuvent pas se chevaucher bien sûr. Testez mSpy » Comment installer mSpy ? ► Tutoriel vidéo d’installation ► Installation en quatre étapes 1/ Créez Votre compte Pour paramétrer mSpy, il faudra avoir l’appareil en main. Sur un ordinateur ou votre smartphone, allez sur le site de mSpy et cliquez sur Essayer. Entrez votre adresse mail, choisissez l’appareil à surveiller (Android ou iOS) puis votre formule. Dans un premier temps il faudra juste entrer l’âge de l’enfant et le modèle de smartphone. Cela peut servir dans certains cas particuliers. 2/ Préparer le mobile Il faudra ensuite paramétrer le smartphone avant l’installation de mSpy pour éviter qu’il ne soit considéré comme un malware. Tout est expliqué. Il suffit de suivre les instructions pour désactiver Play Protect. 3/ Installer mSpy Il est temps de télécharger mSpy sur l’appareil. Lancez le navigateur sur le téléphone et suivez le lien que mSpy vous aura communiqué. Ouvrez mSpy, entrez votre numéro de client et suivez encore une fois les instructions de paramétrage. Il faudra par exemple faire en sorte que mSpy ne soit jamais désactivé par le système (cela se règle dans les options de la batterie). Encore une fois, tout est expliqué. 4/ Dissimulez l’appli ! Et voilà, c’est terminé ! L’appli mSpy est cachée sur l’appareil. Elle est bien présente, mais se nomme Update service avec une icône standard. Il suffit de l’effacer de l’écran d’accueil pour qu’elle passe complètement inaperçue… Le smartphone est prêt à être surveillé. Vous pouvez aller dans votre interface pour le suivre à la trace, paramétrer une alerte si l’appareil sort d’une zone déterminée, lire les messages (même ceux effacés) et surveiller les applications installées. Bien sûr, vous n’êtes pas obligé de faire tout cela : on n’a pas forcément envie de lire les messages de ses enfants, mais dans certains cas cela peut être indiqué (harcèlement à l’école, etc.) Testez mSpy »