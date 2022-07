Quelle astuce infaillible pour un abonnement Tinder 3 fois moins cher ?

Tinder est une des applications les plus populaires pour faire des rencontres. Très simple, il suffit de faire défiler les photos des femmes ou des hommes à droite si vous les trouvez à votre goût ou à gauche si ce n’est pas le cas. C’est un peu expéditif, pas très « fleur bleue », mais ça plait malgré une efficacité très relative si vous n’êtes pas de la caste BG.

Même si payer n’est pas obligatoire pour voir les profils et commencer à « swiper » à droite ou à gauche, il faudra forcément passer à la caisse pour accéder à la fonction principale : voir qui vous a fait basculer du côté des « gagnants », mais aussi avoir des « like illimités » envoyer des « super likes » etc. La formule avec le meilleur rapport qualité/prix est l’offre Gold qui permet de voir à qui vous plaisez avant de swiper : un gain de temps précieux (notre astuce est tout de même valable pour les abonnements Plus et Platinum, donc vous faites ce que vous voulez…).

Un Tinder 3,5 fois moins cher !

Le problème c’est que Tinder Gold coûte la modique somme de 24,99 € par mois. Les tarifs sont dégressifs si vous vous engagez pour 6 ou 12 mois, mais cela reste une somme assez conséquente. Peut-être n’êtes-vous pas au courant, mais ce prix est valable pour la France, où le pouvoir d’achat est plus élevé qu’au Vietnam, en Croatie ou en Thaïlande par exemple. Avec un VPN, il est possible de créer un compte, de payer dans la devise d’un pays émergeant et de couper le VPN ou de se relocaliser pour trouver des « matchs » à côté de chez soi…

Le VPN le moins cher : CyberGhost à 1,99 €/mois !

Pour cet exemple nous avons fait un test avec CyberGhost. Bien sûr cette astuce fonctionne avec tous les VPN, mais CyberGhost est le moins cher, il propose énormément de serveurs dans 90 pays différents, il est très rapide, il propose une garantie « satisfait ou remboursé » de 45 jours et il est possible de l’installer sur 7 appareils en même temps. Pour profiter de la promo à 1,99 €/mois, cliquez ici !

Un Tinder pas cher avec un VPN…

1/ Ouvrez votre VPN…

Sur mobile, Tinder calcule votre emplacement avec votre GPS et non avec votre IP ; mais il n’y a pas de GPS sur un ordinateur, nous allons donc gruger le système en ouvrant un compte sur PC ou Mac. Rassurez-vous, une fois que vous aurez payé, vous allez pouvoir basculer votre compte sur votre mobile… Ouvrez le VPN et localisez-vous en Thaïlande.

2/ Votre compte en Thaïlande

Ouvrez ensuite votre navigateur et connectez-vous à Tinder. Créez votre compte avec un numéro de téléphone, une adresse mail ou un compte Google/Facebook. Votre navigateur va vous demander d’accéder à votre géolocalisation : dites que vous êtes d’accord.

3/ Une géolocalisation en Thaïlande

Et hop, vous voici en Thaïlande ! Si vous êtes un homme hétéro, on vous proposera bien sûr des femmes du coin, mais ce n’est pas exactement ce que vous voulez…

4/ L’offre payante 3,5 fois moins chère !

Allez sur votre profil et demandez à passer à une offre payante. Surprise, on vous proposera de payer en Bath (THB). Allez sur XE.com pour voir les tarifs. Sachez juste que 255,98 THB correspond à 7,08 € par exemple. Payez avec votre carte bancaire, et quand votre nouvel abonnement est actif, vous n’avez qu’à couper le VPN ou simplement changer votre localisation dans Tinder, puisque l’abonnement permet de se localiser n’importe où dans le monde !

5/ Sur votre mobile…

Sur navigateur, il faudra quelques minutes avant que Tinder ne recalcule votre position. Mais rien ne vous empêche de passer sur mobile, d’utiliser vos identifiants de connexion et de profiter du Tinder français pour le prix du Tinder thaïlandais ! Et si ce sont des rencontres coquines que vous cherchez, sachez que l’appli Wyylde dont c’est la spécialité propose des abonnements à moins de 7 euros le mois sans contorsions géogaphiques !