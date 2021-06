Les trois meilleurs logiciels de capture vidéo sous Windows

Pour l’enregistrement d’une partie de jeu vidéo, la réalisation d’un tutoriel ou expliquer un problème technique, on a parfois besoin d’enregistrer ce qui se passe à l’écran sous la forme d’une vidéo. Pour ce faire, nous vous avons sélectionné les 3 solutions les plus simples et les plus efficaces sous Windows 10.

Dans le domaine de la capture d’écran Windows 10 en vidéo, il existe des logiciels très complexes alors que ce n’est pas toujours nécessaire. Pourquoi se prendre la tête avec un manuel d’utilisation alors qu’il suffit bien souvent de cliquer sur un bouton. Pour enregistrer un tutoriel ou une partie de jeu vidéo, voici notre top 3 dans la catégorie du logiciel de capture d’écran.

1/ HitPaw Screen Recorder

Difficile de faire plus simple que HitPaw Screen Recorder. Le logiciel permet de faire du Picture-in-Picture, d’enregistrer le flux vidéo de la webcam, mais ce qui nous intéresse ici c’est la méthode d’enregistrement d’écran.

Lancez le logiciel, sélectionnez l’onglet Général, choisissez le nombre d’images par seconde de 15 à 60 fps, paramétrez la résolution et cliquez sur Enregistrement d’écran. Sélectionnez ensuite une zone de capture à la souris, une fenêtre ou l’écran dans son intégralité et cliquez sur le bouton rouge d’enregistrement. Lorsque votre enregistrement est terminé, vous pouvez faire une capture photo, couper le fichier vidéo et le sauvegarder. On vous avait dit que c’était simple non ?

2/ VCL Media Player : le classique

Si VLC Media Player est un des meilleurs logiciels pour lire de la vidéo sans avoir à ajouter de codec, il permet aussi de capturer des vidéos en provenance de plusieurs sources. C’est assez efficace, mais l’interface est un peu austère. Il faudra aller dans plusieurs sous-menus : Média> Convertir / Enregistrer>Périphérique de capture>Bureau… À vous de voir si les réglages vous conviennent.

3/ OBS Project

OBS Project est une solution sur laquelle on peut aussi compter. Comme son homologue VLC, c’est efficace, mais il faudra aussi composer avec de nombreux sous-menus. Il faudra créer une scène, la nommer, récupérer la source, etc. Le logiciel propose pas mal de paramètres additionnels pas toujours bien expliqués, mais si vous êtes à l’aise avec les termes techniques relatifs à la vidéo, vous n’aurez aucun problème à vous y retrouver.