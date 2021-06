Les meilleures applis Android pour Raspberry Pi

Utilisé en tant que PC d’appoint, pour la robotique, la domotique ou la programmation, il est au centre d’une communauté mondiale partageant articles, tutoriels et programmes. Intimement lié au monde Linux, c’est tout naturellement qu’il l’est aussi du monde Android…

► Contrôle à distance du Raspberry Pi avec RaspController

RaspController propose de surveiller les paramètres de votre framboise, mais aussi d’ accéder aux fichiers (avec la possibilité de les transférer), contrôler les ports GPIO, accéder à la caméra et même aux données recueillies par le Sense Hat (un add-on avec différents capteurs et un panneau de LED). Vous ouvrez aussi dans l’appli une FAQ en français avec des modes opératoires en cas de problèmes de connexion (mot de passe sudo, authentification root via SSH, etc.) Après avoir rentré votre adresse IP locale et vos identifiants (vous n’êtes pas obligé de connecter le Raspberry Pi avec un câble Ethernet, le WiFi suffit), vous aurez accès à un menu très clair en français. Dans ce dernier vous trouverez Brochage et schémas qui fait figure de «pense-bête» avec le plan des ports GPIO par exemple.

Dans Infos Raspberry Pi, vous trouverez des données basiques concernant votre matériel : modèle, OS, type de CPU, occupation de la RAM, système de fichiers, etc. Dans Gestionnaire de fichiers, vous aurez la possibilité de transférer, copier, renommer, un peu comme un FTP.

Dans Caméra, vous aurez accès au capteur photo si vous en avez un. Vous pouvez régler la qualité, l’exposition, la balance des blancs et faire une capture. Dans Contrôler GPIO, vous pourrez paramétrer certains ports en «sortie» plutôt qu’en mode «entrée» avec la possibilité de renommer les ports dans les paramètres (trois petits points en haut à droite).

Alors que l’appli permet de récupérer les infos issues d’un capteur de température et humidité DHT11/22. Shell SSH donne la possibilité d’envoyer des commandes directement dans un émulateur de terminal. Vous connaîtrez sans doute des ratés (impossible d’accéder à raspi-config par exemple), mais vous pourrez amorcer un téléchargement, installer un logiciel, mettre à jour ou redémarrer votre Rasberry Pi sans problème.

► Installez différents systèmes avec Pi SD Card Imager

Vous commencez à bien connaître le Rapsberrry Pi et vous voudriez expérimenter d’autres systèmes ? Certes on peut se confectionner une carte SD depuis son PC, mais on n’a pas toujours son ordinateur avec soi. Pi SD Card Imager est un super outil qui va vous changer la vie ! Depuis la même interface, vous allez pouvoir choisir de lancer Raspberry Pi OS (lite ou full), Retropie, Lakka (retrogaming), LibreELEC, OSMC (media center), Screenly OSE, Ubuntu, Windows10 IoT Core, TLXOS, etc. Il suffit de créer le système dans une carte microSD intégré à l’appareil en mode interne ou externe.

Si votre smartphone ne possède pas de slot microSD, il est aussi possible d‘utiliser un lecteur de carte USB qu’on branchera en mode OTG. On téléchargera les différents systèmes directement depuis l’application . Avec un appareil rooté, il est aussi possible de faire une sauvegarde de votre système Raspberry Pi sur le smartphone au format .img et d’ajouter vos propres images pour installer Kali Linux par exemple.

► Vérifier la bonne santé de votre Raspberry Pi avec RasPi Check

En cherchant un peu sur le Google Play Store, nous avons trouvé une appli qui répondait exactement à ce que nous cherchions : quelque chose de simple pour contrôler l’activité et différents paramètres du Raspberry Pi. Raspi Check permet d’un seul coup d’œil de vérifier les réglages et les paramètres de votre Raspberry Pi (avec des données un peu plus détaillées que celles proposées par RaspiController mais sans le côté «contrôle» plus prononcé chez le concurrent).

Avec l’IP et les identifiants pour vous connecter en SSH vous pouvez accéder à la température de la carte, à l’état de la RAM, le réseau, les processus en cours, à la version du système ou même à l’occupation de la carte SD.

Le bouton Command permet d’envoyer des ordres à la machine qu’il est possible d’enregistrer pour ne pas avoir à les retaper. L’appli autorise plusieurs connexions et permet d’exécuter des commandes entrées au préalable. Bien sûr les droits root seront demandés pour une commande les nécessitant. Il est possible d’afficher un widget sur votre écran d’accueil avec différentes données comme la température ou l’occupation de la mémoire.

► Une télécommande pour Raspberry Pi avec OMX Remote

Si vous êtes propriétaire d’un Raspberry Pi, vous savez qu’il est très à l’aise avec les vidéos et qu’il peut très bien faire office de media center avec Kodi.

Mais vous voudriez peut-être utiliser un lecteur multimédia dans Raspberry Pi OS (anciennement Raspbian). Certes il y a VLC mais on oublie souvent le programme omxplayer. Très léger, il fonctionne uniquement en ligne de commande. Il existe certes des interfaces graphiques, mais pourquoi ne pas utiliser votre smartphone Android comme télécommande avec OMX Remote ? Cette appli va simplement convertir vos choix en ligne de commande : il suffit que le téléphone et le Raspberry Pi soient sur le même réseau local.

Plus besoin de taper une ligne de commande longue comme le bras pour lancer un film, faire pause, augmenter le son ou passer au fichier suivant ! Après avoir rentré l’IP locale de votre Raspberry et ses identifiants, vous avez accès aux fichiers multimédias. D’un simple clic, vous lancez un film, chargez un sous-titre, réglez le volume, etc.

► Un contrôle total du Raspberry Pi avec Unified Remote

Après avoir présenté OMX Remote et RaspController, deux applications sous Android permettant de contrôler à distance votre Raspberry Pi. Voici Unified Remote qui, non content de proposer une application compatible avec plusieurs types de téléphones (Android et iOS), permet aussi de contrôler différents autres types d’appareils (PC, Mac, Arduino, etc.) Commencez par installer la partie serveur sur votre Framboise, puis sur votre mobile vous accéderez à un explorateur pour lancer un fichier sur votre Raspberry avec le programme associé. La partie Basic Input permet de simuler la souris, le clavier ou de contrôler le volume. C’est extrêmement impressionnant de pouvoir se balader sur le bureau de Raspbian depuis son smartphone. La télécommande est un peu similaire à celle de OMX Remote.

Attention, pour des applications spécifiques comme Netflix, il faudra quand même débloquer la version complète à 4,99 €. Pour ce prix vous aurez aussi accès aux commandes à la voix, à la fonction Android Wear, à la compatibilité NFC et même au screen miroring. La version complète permet de contrôler plus de 90 appareils et logiciels comme Spotify, iTunes, Google Music, Winamp, VLC, BSPlayer, Windows Media Player, Kodi, Plex, Windows Media Center, Boxee, etc. Essayez d’abord la version gratuite qui s’avère déjà très efficace sur le Raspberry Pi !

► Raspberry Pi : vérification et contrôle avec RaspManager

Vérifiez et contrôlez votre Raspberry Pi facilement depuis votre smartphone avec RaspManager. L’appli établit une connexion avec votre nano-ordinateur via SSH. RaspManager dispose de trois parties : Status, Explorer et Terminal.

Status permet d’obtenir diverses informations sur le Raspberry Pi : processus en cours, mémoire disponible, état du réseau, température, etc. D’ici vous pourrez aussi redémarrer et éteindre votre Framboise à distance, de monter et démonter les lecteurs et les systèmes de fichiers à distance ou de tuer un processus sans accès physique.

Explorer est un explorateur de fichiers pour envoyer et de recevoir des fichiers localement et à distance : copier, couper, coller et supprimer des dossiers et des fichiers de votre smartphone, envoyer des dossiers et des fichiers de votre smartphone à votre Raspberry Pi (et l’inverse !) ou télécharger des fichiers sur votre Raspberry Pi, en définissant le lien de téléchargement.

Enfin, Terminal est une console simplifiée où vous pouvez avoir un contrôle complet pour votre Raspberry Pi avec un historique des commandes utilisées, la possibilité d’utiliser les touches de volume de votre smartphone pour les faire défiler et créer des commandes personnalisées. Si en plus vous avez un module PiCamera, vous pouvez prendre des photos et les prévisualiser sur votre smartphone. L’appli est gratuite et ne vous coûtera que 1,29 € si vous voulez supprimer la publicité.