Les meilleures applications Android pour écouter de la musique

Écouter de la musique sur son terminal Android est devenu une habitude pour beaucoup. On ne compte plus les applications Android pour écouter la musique sur le Google Play Store. Pour vous éviter la fastidieuse phase de recherche, nous vous mâchons le travail avec cette sélection des meilleures applications Android pour écouter de la musique…

► Spotify

Vous aimez la musique ? Vous aimez votre téléphone ? Spotify est un service d’écoute en ligne sorti en 2008 qui vous donnera accès à plus de 30 millions de titres directement sur votre smartphone. Outre cette fonctionnalité de streaming musical, Spotify vous permettra d’échanger et de partager vos découvertes avec vos amis. Ce leader du marché du streaming musical compte aujourd’hui 100 millions d’abonnés au service premium. Cliquez ici pour télécharger Spotify »

Prix Spotify :

Version gratuite : qualité limitée et écoute en mode aléatoire avec publicité.

Premium Personnel : 9,99 €/ mois (premier mois gratuit) – 1 compte, sans pubs, mode hors connexion, qualité maximum

Duo Premium : 12,99 €/ mois (premier mois gratuit) – 2 comptes, sans pubs, mode hors connexion, qualité maximum

Spotify Famille : 14,99 €/mois (premier mois gratuit) – 6 comptes, sans pubs, mode hors connexion, qualité maximum – Appli Spotify Kid avec contrôle parental

Spotify Étudiant : 4,99 €/ mois (3 mois gratuits) – 1 compte, sans pubs, mode hors connexion, qualité maximum

► Amazon Music Unlimited

Amazon se targue de proposer 60 millions de titres sur sa plate-forme. Elle propose la même chose que ses concurrents sauf que si vous êtes abonnés à Amazon Prime, vous aurez le droit à une réduction pour un abonnement à l’année 99 €, ce qui revient à vous faire économiser 2 mois. Notez aussi qu’en tant que membre Amazon Prime, vous avez aussi accès au service Prime Video. Un service idéal pour les clients Amazon. Et en ce moment ce n’est pas un mois gratuit qui est proposé, mais bien 3 mois de musique sans payer ! Cliquez ici pour télécharger Amazon Music Unlimited »

Prix Amazon Music :

Amazon Music Free : Accès gratuit aux meilleures playlists et à des milliers de stations – avec publicités

Amazon Music Unlimited : 9,99 €/mois (9,99 €/mois ou 99 €/an si vous êtes membres Amazon Prime) – 3 mois d’essai, sans pubs, mode hors connexion.

Amazon Music Unlimited – Offre Famille : 14,99 €/mois (premier mois gratuit) – 6 comptes, sans pubs, mode hors connexion.

► Qobuz

Qobuz mise sur la qualité des morceaux disponibles sur son service : chez Qobuz 90 % des albums disponibles le sont an format lossless (c’est-à-dire sans compression destructive, qualité CD). Et comme cela ne suffisait pas, on trouve même parfois des «masters studio» : un échantillonnage meilleur que le CD (codé sur 24 bits au lieu de 16). Il est facile d’embrouiller les internautes avec des chiffres bidon, mais il ne s’agit pas de cela ici. Nous avons comparé la qualité avec Spotify et Deezer et il faut bien reconnaître que le son est bien meilleur ! Cliquez ici pour télécharger Qobuz »

Prix Qobuz :

HiFi : 19,99 €/mois ou 199,99 €/ an – 1 mois gratuit, pas de pub, FLAC 16 bits / 44,1 kHz

Studio : 24,99 €/mois ou 249,99 €/ an – 1 mois gratuit, pas de pub, FLAC 24 bits / jusqu’à 192 kHz

Sublime+ : 299,99 €/an – Offre Studio avec achat à prix réduit.

► SoundCloud

SoundCloud est un service de streaming musical qui existe depuis 2007. L’application mobile reprend les mêmes ingrédients que la plate-forme accessible depuis tous les navigateurs. Sur SoundCloud, vous avez la possibilité de suivre des personnes (à la manière de Twitter). Ces dernières sont la plupart du temps des artistes qui profitent de la plate-forme pour faire découvrir leur musique. C’est le service de stream des dénicheurs de talents et des artistes de la scène alternative. Cliquez ici pour télécharger SoundCloud »

Prix SoundCloud :

SoundCloud Go : 5,99 €/mois – Qualité standard – 7 jours d’essai

SoundCloud Go+ : 9,99 €/mois – Qualité maximum – 30 jours d’essai (-50% pour les étudiants)

► YouTube Music

Youtube Music remplace peu à peu Google Music : la disparition de ce dernier semble inévitable. La formule gratuite du service propose la même chose que le YouTube que nous connaissons tous sauf que l’interface est un peu plus pensée pour la musique. Notez que YouTube Music se souviendra de vos goûts musicaux en vous connectant avec vos identifiants Google. Il est aussi possible d’importer des titres de votre collection. Cliquez ici pour télécharger YouTube Music »

Prix YouTube Music :

Gratuit : Limitations et publicités

YouTube Music : 9,99 €/mois – catalogue complet – écoute en arrière-plan sur mobile + mode hors connexion – pas de pubs – 1 mois gratuit

YouTube Music Famille : 14,99 €/mois – Accès illimité pour 5 membres d’une famille (+13 ans) – 1 mois d’essai

YouTube Music Étudiant : 4,99 €/mois – 1 mois d’essai

► Deezer

Sur Deezer, c’est plus de 56 millions de titres qui demandent qu’à être écoutés. Depuis l’application, vous pourrez accéder à votre compte habituel et profiter de toutes vos playlists directement sur votre appareil mobile Android. Il est également possible de synchroniser les albums pour les écouter sans être connecté à Internet, lors de vos déplacements. Une appli très complète. Cliquez ici pour télécharger Deezer »

Prix Deezer :