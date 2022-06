Les applications événementielles : un gain de temps et d’argent pour les entreprises

Lorsqu’il s’agit d’organiser un événement, il s’agit la plupart du temps d’une surcharge de travail pour les employés. Coordinations, réservation, transport, nourriture, hébergement, stand, décoration, etc. Autant de choses à penser et à ne surtout pas oublier sous peine de passer pour des amateurs. Mais en plus de cet aspect terre-à-terre, il faut s’occuper de l’organisation : documenter les invités, permettre une bonne communication et une bonne information. Bref, rendre votre événement efficace et espérer un retour sur investissement.

Les limites des agences “pros”

C’est pour ces raisons que la plupart des PME/TPE évitent de se mettre dans une situation où elles seront mises en difficulté. C’est dommage, car l’intérêt d’organiser un événement est d’en tirer parti : notoriété sur les réseaux sociaux, satisfaction des participants, etc. La solution consiste alors à déléguer ces tâches à une agence spécialisée. Le problème c’est qu’en fonction de la taille de l’événement et de ses spécificités, la facture risque d’être salée. Et comment être sûr de s’adresser à des personnes de confiance ?

Des applis paramétrables pour VOTRE événement

La solution consiste alors à se faire aider par une application pour gérer toutes les étapes de l’organisation. Un outil paramétrable en fonction de ce que voulez organiser. En effet, on ne gère pas la présentation d’un produit de la même manière qu’on organise une remise de récompense ou un salon de 200 personnes. Le mieux consiste à faire confiance à ces nouveaux types de produits qui cumulent application événementielle et plate-forme événementielle pour répondre à vos besoins sur mesure qu’il s’agisse d’événements physiques, virtuels et hybrides. Car comme les années 2020 et 2021 ont été particulièrement pénibles à gérer à cause de la crise sanitaire, il existe des solutions sur mesure pour les événements qui ne peuvent pas se produire en présentiel bien sûr.

Ces solutions ne sont plus réservées aux professionnels de l’organisation, elles sont accessibles et répondent à toutes les attentes. Les participants à votre événement n’ont qu’à télécharger l’appli pour disposer du plan, des horaires, du trombinoscope des intervenants, de l’agenda, des photos, des concours, des communiqués de presse, des numéros de stand, de la liste des orateurs, des informations pratiques, des live streaming, des forums de discussion, etc.

Une solution abordable

C’est vous qui choisissez les éléments à faire figurer dans votre appli et vous alimentez la plate-forme avec les documents et les informations nécessaires. Rien à programmer, rien à héberger, rien à mettre en forme : la plate-forme s’occupe de tout. Libre à vous de vous démarquer avec votre touche artistique personnelle, le logo de votre entreprise, etc. De nombreuses grosses sociétés comme Nokia, Havas ou Louis Vuitton font par exemple confiance à des services comme Invent App pour leurs événements. Une application de ce type a un coût, mais il est forcément moins élevé que de confier la tâche à des programmeurs pour créer une application à partir de zéro. La plupart du temps, il suffit de prendre un rendez-vous téléphonique pour choisir votre formule : pas d’abonnement, de frais cachés ou de mauvaise surprise puisque tout est indiqué sur le devis.