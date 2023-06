Les 5 meilleures applications de récupération de photos

Les photos font partie intégrante de notre existence, car elles sont porteuses de nombreux souvenirs personnels. Ces fichiers importants peuvent bêtement se perdre à cause d’une défaillance logicielle, d’un dysfonctionnement matériel, d’une attaque de virus ou d’une erreur humaine. Nous allons voir ici que cette perte n’est pas forcément irrémédiable.

En général, vous pouvez restaurer les photos perdues ou supprimées à partir de la Corbeille ou d’un point de sauvegarde. Toutefois, si la corbeille est vide ou s’il n’y a pas de sauvegarde, vous pouvez utiliser un logiciel de récupération de photos pour tenter une restauration.

Mais il n’est pas facile de choisir le bon logiciel de récupération d’images parmi la quantité de solutions sur le marché. Nous avons dressé ici une liste des 5 meilleurs logiciels de récupération de photos pour restaurer les images, vidéos et autres fichiers multimédias supprimés ou perdus.

Facteurs à prendre en compte lors du choix d’un logiciel de récupération de photos

Avant de passer en revue la liste des cinq meilleurs logiciels de récupération de photos, voici quelques facteurs à prendre en compte lors de votre choix.

Facilité d’utilisation

Une application ne doit pas être complexe, mais vous devez apprendre à l’utiliser. Elle doit être simple et intuitive afin que tout novice puisse rapidement accomplir la tâche de récupération des données.

Caractéristiques

Les meilleurs logiciels de récupération de photos ne se contentent pas de récupérer les photos perdues ou supprimées ; ils récupèrent également les fichiers audio, vidéo et autres fichiers multimédias, ce qui signifie qu’ils offrent un meilleur rapport qualité-prix.

Tarification

Alors que la plupart des outils de récupération de photos gratuits prétendent offrir la meilleure expérience utilisateur, le meilleur outil de récupération d’images peut être trouvé dans la liste des logiciels payants. Choisissez donc un logiciel de récupération de photos qui n’est pas trop cher.

Avis des utilisateurs

Lisez toujours les commentaires, car ils renforcent la légitimité du logiciel. Ils aident même les nouveaux utilisateurs à faire le bon choix lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur logiciel de récupération de photos.

Liste des meilleurs logiciels de récupération de photos

Maintenant que nous savons ce qu’il faut prendre en compte lors du choix d’un logiciel de récupération de photos pour récupérer les photos perdues ou supprimées, nous allons nous pencher sur les 5 meilleurs outils de récupération de photos disponibles. Examinons les 5 meilleurs outils de récupération de photos disponibles.

Stellar Photo Recovery

Après avoir comparé la longue liste des outils de récupération de photos disponibles, nous avons sélectionné Stellar Photo Recovery comme le meilleur logiciel pour récupérer les photos, les vidéos et les fichiers audio perdus ou supprimés en raison d’une suppression accidentelle, d’une attaque de virus ou d’erreurs lors du transfert de fichiers.

Stallar Photo Recovery assure la récupération des photos, des vidéos et des fichiers audio à partir d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables, d’appareils photo numériques, de smartphones, de caméras de surveillance, de clés USB, de cartes mémoire, etc.

Ce logiciel de récupération de photos est compatible avec tous les formats de fichiers photo, vidéo et audio, y compris JPEG/JPG, RAW, HEIC, MOV, MP4, etc. Stellar Photo Recovery offre un aperçu des fichiers multimédias, audio, vidéo et photos récupérées de tous les formats de fichiers avant de les enregistrer à l’emplacement souhaité. Ce logiciel est disponible en 3 versions : Standard, Professional et Premium.

Cet outil fournit aussi des informations SMART, telles que l’état de santé du disque et la température du lecteur de stockage ou des volumes, ce qui permet de prévoir à l’avance les risques de défaillance du disque dur.

Pour :

Récupération d’un large éventail de données supprimées/perdues telles que les photos, les vidéos et les formats de fichiers audio.

Récupérer les images RAW perdues/supprimées des marques d’appareils photo les plus courantes.

Restauration de fichiers multimédias supprimés à partir de différents dispositifs de stockage.

Prise en charge de la récupération à partir de smartphones, de caméras, de drones, de caméras de surveillance et de vidéosurveillance.

Récupérez les vidéos, les fichiers audio et les photos supprimées des volumes, lecteurs et partitions cryptés par BitLocker.

Interface utilisateur simple et claire.

Possibilité de prévisualiser les fichiers récupérés avant de les enregistrer.

Il propose deux modes d’analyse : l’analyse rapide et l’analyse approfondie.

Ajoutez manuellement et automatiquement votre type de fichier à récupérer.

Possibilité d’enregistrer les informations de l’analyse et de reprendre la récupération.

Les résultats de l’analyse sont présentés de trois manières différentes : Type de fichier, arborescence et liste des fichiers supprimés.

Prise en charge de la récupération de photos à partir de disques durs 4K, 8K ou 12K.

Contre :

Il ne peut pas être installé directement sur le téléphone.

Tarification :

49,99 $/an pour l’édition Standard.

59,99 $/an pour l’édition Professionnelle.

69,99 $/an pour l’édition Premium.

Recuva Récupération de photos

Le logiciel de récupération de photos Recuva est un outil de récupération d’images pratique qui permet de récupérer efficacement les photos supprimées des cartes SD, des lecteurs USB, des disques durs, etc. de l’appareil photo. Ce logiciel permet également de récupérer des documents, des courriels, des fichiers audio et vidéo, et d’autres types de fichiers.

Pour :

Assistant facile à naviguer avec des fonctions efficaces d’analyse rapide et approfondie.

Récupération de tous les types de fichiers images courants.

Prise en charge de la récupération à partir de différents périphériques de stockage.

Possibilité de prévisualiser les images récupérées.

Contre :

Analyse lente.

L’ancienne version de Recuva est compatible avec macOS, mais la nouvelle version ne l’est pas.

Les mises à jour ne sont pas fréquentes.

Prix :

19,95 $/an pour la version professionnelle.

EaseUS Photo Recovery

Le logiciel EaseUS Photo Recovery est surtout connu pour récupérer les photos perdues ou supprimées des cartes SD, USB, HDD, SDD et autres lecteurs de stockage. Ce logiciel possède une interface intuitive et des fonctionnalités avancées telles que la récupération des fichiers RAW et la prévisualisation des fichiers.

Pour :

Restaure les photos supprimées de tous les formats de fichiers tels que PNG, BMP, JPG, etc.

Prise en charge de la récupération à partir de tous les appareils photo numériques courants tels que Canon, Nikon, etc.

Récupérer des photos à partir de partitions formatées, corrompues ou perdues.

Option de prévisualisation disponible.

Contre :

Balayage lent.

Les options de prévisualisation ne sont disponibles que pour les fichiers d’une taille inférieure à 100 Mo.

Le support technique n’est disponible que pour les versions payantes.

Prix :

69,95 $/an pour la version mensuelle.

99,95 $/an pour la version annuelle.

149,95 $/an pour la version à vie.

Recoverit Photo Recovery

Recoverit Photo Recovery de Wondershare est l’un des meilleurs logiciels de récupération de photos pour restaurer les photos, les fichiers audio et vidéo supprimés. Ce logiciel peut récupérer des données à partir de tous les scénarios de perte de données tels que la suppression accidentelle, la corbeille vide, le formatage, l’attaque de virus, et plus encore. La version gratuite du logiciel restaure jusqu’à 10 fichiers.

Pour :

Une interface simple pour une meilleure expérience utilisateur

Récupérer les données de tous les lecteurs de stockage comme les cartes SD, les appareils photo numériques, etc.

Prévisualisez vos fichiers récupérés avant de les enregistrer.

Prise en charge de plus de 1000 formats de fichiers.

Contre :

La fonction de prévisualisation des fichiers est limitée à quelques formats de fichiers image.

Plusieurs fichiers en double dans les résultats de l’analyse.

L’assistance technique n’est disponible que pour la version payante

Prix :

69,95 $/an pour Essential pour 1PC.

79,95 $/an pour la version standard avec un kit de démarrage.

99,95 $/an pour la version Premium pour 2 PC.

PhotoRescue

PhotoRescue de DataRescue est un autre outil facile à utiliser qui récupère les photos perdues ou supprimées des appareils photo numériques, des cartes SD, des smartphones, etc. Le logiciel peut également récupérer des vidéos, de la musique et d’autres fichiers perdus ou effacés à la suite d’un formatage, d’une corruption, d’une attaque de virus, etc.

Le logiciel prend en charge la récupération des images BMP, JPG, PNG GIF et de divers formats de fichiers RAW tels que CR2, NEF, MRW, etc. La version de démonstration du logiciel ne permet pas d’enregistrer les fichiers récupérés.

Pour :

Facile à installer et interface conviviale.

Affiche un aperçu des images récupérées.

Prise en charge des systèmes Mac et Windows.

Contre :

Impossible de récupérer des fichiers vectoriels tels que PSD, AI, SVG, etc.

Ne prend pas en charge la récupération à partir d’un CD/DVD.

L’affichage des blocs de secteurs défectueux pendant l’analyse complique l’interface.

Prix :

29,95 $/an pour les licences qui n’expirent pas.

Résultat final

Dans ce guide, nous avons répertorié les 5 meilleurs logiciels de récupération de photos pour récupérer les photos, vidéos et autres fichiers multimédias perdus ou supprimés. Cependant, avant de choisir le meilleur logiciel de récupération de photos, il est important de prendre en compte certains facteurs, tels que la facilité d’utilisation, le prix, la fiabilité et les avis des utilisateurs.

Bien qu’il existe de nombreux logiciels de récupération de photos sur le marché, nous recommandons Stellar Photo Recovery. Ce logiciel est facile à utiliser et peut récupérer efficacement les photos supprimées de Windows/Mac, d’appareils photo numériques, de smartphones, de cartes mémoire, etc.